البابا يستقبل جماعة الكلية الإكليريكية ألمو كابرانيكا

"اعتنوا بالرسالة التي يدعو يسوع الكنيسة إليها اليوم" هذا ما قاله قداسة البابا فرنسيس في كلمته إلى جماعة الكلية الإكليريكية ألمو كابرانيكا

استقبل قداسة البابا صباح اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان مُنشِّئي وإكليريكيي وشمامسة وكهنة وطلاب الكلية الإكليريكية ألمو كابرانيكا، وللمناسبة وجّه الأب الأقدس كلمة رحّب بها بضيوفه وقال أعلم أنكم ستحتفلون غدًا، ٢١ كانون الثاني يناير، بعيد شفيعتكم القديسة البتول والشهيدة أغنيس. يُسعدني أن ألتقي بكم عشية هذا العيد، في الأيام الأولى من السنة اليوبيلية وكذلك في أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين.

تابع البابا فرنسيس يقول لست سنوات خلت، في ١٤ كانون الثاني يناير ٢٠١٩، صادقتُ على القوانين الجديدة للكلية الإكليريكية ألمو كابرانيكا. أؤكد صحتها وأحثّكم على الالتزام بالتوجيهات التي تقدمها، والتي تساعدكم على النضوج في الحرية الأمينة والمسؤولة المطلوبة من الذين توكل إليهم خدمة في الكنيسة.

أضاف الأب الأقدس يقول جماعة من الشباب والبالغين، يدفعهم الإيمان بيسوع المسيح والرغبة في الاجابة على دعوته. لقد أرسلكم أساقفتكم إلى روما لكي تستعدوا للخدمة الكهنوتية أو لكي تكملوا تنشئتكم في سنواتها الأولى. علمتُ أنكم تأتون من تسع وثلاثين أبرشية مختلفة: ستًا وعشرين إيطالية وأربع عشرة غير إيطالية، من بينها أبرشية تابعة لكنيسة السريان المالابار. في هذا التنوع في الأصول والانتماءات، يتجلى شيء من الوجه الواحد والمتعدد لشعب الله المقدس الأمين.

تابع الحبر الأعظم يقول لقرون خلت، منح أحد أسلافي لقب "ألمو" للكلية الإكليريكية كابرانيكا. ويمكن ترجمة هذا اللقب، بالإيطالية، إلى "الذي يُغذّي" أو "الذي يمنح الحياة ويحافظ عليها". في هذا السياق، تذكرت بيتًا من الكوميديا الإلهية لدانتي أليغييري، تُشير فيه روح القديس توما الأكويني إلى الرهبنة الدومينيكانية كبيئة "يتغذى فيها الإنسان جيدًا إذا لم يضلّ الطريق". وهذا القول ينطبق ليس فقط على الرهبانيات، بل على العديد من الجماعات، بما في ذلك الكلية الإكليريكية ألمو كابرانيكا.

أضاف الأب الأقدس يقول في بيئة مثل بيئتكم، يمكنكم أن "تتغذوا جيدًا" إذا لم تضلوا الطريق. ولكن متى يضل الإنسان الطريق؟ عندما يُهمل العلاقات الأساسية، أو ما أسميه بـ "أشكال القرب" التي ذكرتها كثيرًا في خطاباتي للإكليريكيين والكهنة: القرب من الله، القرب من الأسقف، والقرب من الشعب، وهناك شكل رابع من أشكال القرب وهو القرب فيما بينكم. لا تنسوا أبدًا أشكال القرب هذه. اعتنوا بالرسالة التي يدعو يسوع الكنيسة إليها اليوم، في أزمنة معقدة ولكنها مشبعة دائمًا برحمة الله. عيشوا هذه الرسالة بالأسلوب الذي نصفه بأنه "سينودسي". أعتقد أنكم تعرفون الوثيقة النهائية للجمعية السادسة عشرة لسينودس الأساقفة، حيث يُقال إنَّ "السينودسية هي مسيرة تجديد روحي وإصلاح هيكلي لجعل الكنيسة أكثر مشاركة وإرسالية، أي أكثر قدرة على أن تسير مع كل رجل وامرأة، وتُشعَّ نور المسيح". وبالتالي أدعوكم لكي تشعروا بأنكم جزء من هذه المسيرة وأن تعملوا على تعزيزها منذ الآن: في الكلية، في الجامعات البابوية حيث تدرسون، في رعايا روما، في سجن ريبيبيا، وفي مستشفى الطفل يسوع، الأماكن التي تعيشون فيها الخبرة الراعوية التي تطلبها مسيرة التنشئة الخاصة بكم.

تابع الحبر الأعظم يقول لقد أُوكلت إلى الكلية الإكليريكية ألمو كابرانيكا، منذ أكثر من قرن أيضًا مهمة الخدمة الليتورجية في بعض الاحتفالات في بازيليك القديسة مريم الكبرى البابوية. وفي بعض الأحيان، تُشاركون أيضًا في الليتورجيات التي نحتفل بها في بازيليك القديس بطرس. أشكركم على ذلك، وفي الوقت عينه، أحثّكم على أن تولوا العناية التي تظهرونها في الليتورجيا لـ "أشكال القرب" التي أشرت إليها سابقًا. لأنه لا وجود لليتورجيا مسيحية حقيقية إن لم تتطابق الأفعال التي نقوم بها مع حياة مليئة بالإيمان، والرجاء، والمحبة.

أضاف الأب الأقدس يقول تتجلى المحبة بطريقة ملموسة، في كليتكم، أيضًا من خلال خدمة صغيرة لكنها ثمينة، وهي تقديم المساعدة للأشخاص المحتاجين الذين يعلمون أنهم يستطيعون أن يجدوا فيكم دعمًا يُخفف عنهم صعوبات الحياة. لتساعدكم هذه الخدمة أيضًا لكي لا "تضلّوا الطريق"، كما يحدث عندما نفقد الاتصال مع الذين يعيشون في حالات تهميش وفقر.

وخلص البابا فرنسيس إلى القول أشكركم على حضوركم! أُبارككم جميعًا، بما في ذلك الطلاب السابقين، وجميع الذين يدعمون الكلية بطرق متعددة، وعائلاتكم، وأساقفتكم، وكنائسكم المحلية. ومن فضلكم صلّوا من أجلي أيضًا، عندما تلجؤون بثقة إلى شفاعة العذراء مريم، " Salus Populi Romani "، والبتول الشهيدة الشابة أغنيس.