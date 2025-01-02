البابا فرنسيس يصلّي من أجل الحق في التعليم

في نيته للصلاة لشهر كانون الثاني يناير ٢٠٢٥ البابا فرنسيس يصلّي لكي يتمَّ على الدوام احترام حقِّ المهاجرين واللاجئين والأشخاص المتضررين من الحرب في التعليم

صدرت عصر الخميس رسالة الفيديو للبابا فرنسيس لنيته للصلاة لشهر كانون الثاني يناير ٢٠٢٥ التي يتم بثها شهرياً من خلال شبكة الصلاة العالمية للبابا والتي يدعو قداسة البابا فيها هذا الشهر للصلاة من أجل الحق في التعليم. قال الأب الأقدس نشهد اليوم "كارثة تربويّة". وهذه ليست مبالغة. فبسبب الحروب والهجرة والفقر لا يحصل حوالي ٢٥٠ مليون طفل وطفلة على التعليم. يحق لجميع الأطفال والشباب الالتحاق بالمدارس، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين.

تابع البابا فرنسيس يقول التعليم هو رجاء للجميع: فهو يمكنه أن ينقذ المهاجرين واللاجئين من التمييز والشبكات الإجرامية والاستغلال... هناك الكثير من القاصرين المستغلين! ويمكن أن يساعدهم على الاندماج في الجماعات التي تستقبلهم. يفتح التعليم الباب أمام مستقبل أفضل. وهكذا، يمكن للمهاجرين واللاجئين أن يساهموا في المجتمع، سواء في بلدهم الجديد أو في بلدهم الأصلي، إذا قرروا العودة. ولا ننسينَّ أبدًا أن من يقبل الغريب يقبل يسوع المسيح.

وختم البابا فرنسيس رسالة الفيديو لنيته للصلاة لشهر كانون الثاني يناير ٢٠٢٥ بالقول لنصلِّ لكي يتمَّ على الدوام احترام حقِّ المهاجرين واللاجئين والأشخاص المتضررين من الحرب في التعليم، الذي هو ضروري لبناء عالم أكثر إنسانية.

في نيّة الصلاة لشهر كانون الثاني يناير يدافع البابا فرنسيس عن حق التعليم للأطفال والشباب الذين يُحرمون من أي نوع من التعليم بسبب الهجرة والنزوح الناجم عن الحرب والفقر. وفي رسالة الفيديو التي أنتجتها شبكة الصلاة العالمية، يتحدث عن "كارثة تربويّة" حقيقية تركت حوالي ٢٥٠ مليون طفل بدون مدارس. يواجه الأطفال والشباب الذين يهاجرون أو ينزحون بسبب الحروب انقطاعًا في العملية التعليمية بسبب الحاجة إلى الفرار من أوطانهم. وفي العديد من الحالات، لا يتوفر للمدارس في مناطق النزاع أو مخيمات اللاجئين سوى قدر محدود جداً من المواد التعليمية والبنى التحتية الملائمة والمعلمين المؤهلين. كذلك، عندما ينتقل الأطفال والشباب إلى بلدان أو مناطق أخرى، قد تمنعهم حالتهم كمهاجرين من الحصول على التعليم، وبالتالي على مستقبل أفضل. لهذا السبب، يؤكِّد البابا فرنسيس في الفيديو أنّه "يحق لجميع الأطفال والشباب الالتحاق بالمدارس، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين": وهو طلب قد قدّمه أيضًا في مناسبات سابقة، عندما طلب الحبر الأعظم أن يُضمن للمهاجرين واللاجئين "الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي بشكل منتظم"، بالإضافة إلى "الإقامة المنتظمة عند بلوغهم سن الرشد وإمكانية مواصلة دراستهم".

إن الأطفال والشباب الذين يهربون من النزاعات أو الفقر هم رواد الصور التي ترافق كلمات البابا فرنسيس: يشهد فيديو البابا لهذا الشهر على التزام الكنيسة في الخطوط الأمامية لضمان التعليم لهم حتى في أكثر السياقات تعقيدًا. هناك المراكز التربوية التي أنشأتها مؤسسة AVSI للأطفال اللاجئين - ومعظمهم من السوريين - في الأردن ولبنان. وهناك مدارس الساليزيان في بالابيك في أوغندا، حيث هناك ٦٠ في المائة من المهاجرين من جنوب السودان تحت سن الثالثة عشرة. هناك معهد "مادري أسونتا" في تيخوانا، على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، الذي تديره رهبانية القديس جوفاني باتيستا سكالابريني ويدرس فيه قاصرون من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية. كذلك هناك التزام في العديد من القارات من قبل الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين (JRS)، والحاضرة أيضًا في شرق تشاد، إلى جانب أجيال كاملة ولدت وترعرعت في مخيمات اللاجئين. هناك متطوعو جمعية البابا يوحنا الثالث والعشرين الذين يرافقون في دراستهم القاصرين الذين وصلوا إلى اليونان وإيطاليا عبر طرق الهجرة. ثم هناك جهود المنظمات الدولية، مثل اليونيسيف، الحاضرة بمشاريع تعليمية في العديد من البلدان المضيفة، حيث تمكن العديد من الأطفال الذين فروا من الحرب في أوكرانيا في السنوات الأخيرة من حضور دورات تعليم اللغة.

إن نية صلاة البابا فرنسيس لشهر كانون الثاني يناير تعكس أحد المواضيع الرئيسية لحبريته: الاهتمام بالمهاجرين واللاجئين، والذي يولد من كلمات يسوع في إنجيل متى: "كنتُ غريبًا فآويتموني". لذلك يؤكد الحبر الأعظم في رسالته: "لا ننسينَّ أبدًا أن من يقبل الغريب يقبل يسوع المسيح". لقد سبق للأب الأقدس أن كرّس العديد من نوايا الصلاة في الماضي لأزمة المهاجرين واللاجئين، أحد أكبر التحديات في عصرنا؛ وآخرها كان في شهر حزيران يونيو ٢٠٢٤ عندما طلب الصلاة "لكي يجد المهاجرون الذين يهربون من الحرب أو الجوع، والذين يجبرون على القيام برحلات مليئة بالمخاطر والعنف، استقبالاً وفرص حياة جديدة".

وفي تعليقه حول نية صلاة البابا فرنسيس ذكّر المدير الدولي لشبكة الصلاة العالمية للبابا الأب كريستوبال فونيس، بأن "البابا فرنسيس قد أكد في مناسبات عدة على ضرورة استقبال المهاجرين واللاجئين وحمايتهم وتعزيزهم وإدماجهم: مواقف يمكننا جميعًا بل ينبغي علينا جميعًا أن ننميها في حياتنا اليومية، ونريد أن نساعد خلال هذا الشهر على اكتشافها وتطبيقها في البيئات التي نعيش فيها. يقول لنا البابا إن كل غريب يطرق بابنا هو فرصة للقاء يسوع المسيح، الذي يتماهى في الإنجيل مع الغريب الذي نقبله أو نرفضه، في أي مرحلة من التاريخ". وتابع الأب فونيس يقول: "حتى في مرسوم إعلان اليوبيل العادي الذي نحتفل به يطلب البابا أن يُضمن للمهاجرين واللاجئين ليس فقط الأمن والحصول على عمل وإنما التعليم أيضًا. من الجيد أن نتذكر، فيما يتعلق باليوبيل، أن أحد الشروط الضرورية للحصول على الغفران الكامل بمناسبة هذه السنة المقدسة، هو، بالتحديد، أن نصلّي من أجل نوايا الحبر الأعظم، والتي هي ملموسة جدًّا وتركز خلال هذا الشهر على احترام هذا الحق الأساسي للأشخاص الضعفاء".