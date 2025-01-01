البابا فرنسيس: لنصلِّ لكي تتوقف المعارك على جميع الجبهات، ويتمَّ التركيز على السلام والمصالحة

"أشجع حكومات الدول ذات التقاليد المسيحية على تقديم قدوة حسنة من خلال إلغاء أو تقليل الديون قدر الإمكان عن الدول الأكثر فقرًا" هذا ما قاله قداسة البابا فرنسيس في تحيّته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي

بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لكم جميعًا، يا سكان روما ويا أيها الحجاج، ولجميع الذين يتابعون عبر وسائل الإعلام، أتمنى كل خير في العام الجديد. أشكر رئيس الجمهورية الإيطالية على تذكره في رسالته إلى الأمة الإيطالية، وأبادله من القلب مؤكدًا له صلاتي.

تابع البابا فرنسيس يقول لقد أراد البابا القديس بولس السادس أن يكون اليوم الأول من السنة يومًا عالميًا للسلام. هذا العام، ونتيجة لليوبيل، يتميز هذا اليوم بموضوع خاص: الإعفاء مِمَّا علَينا. إنَّ الأول في الإعفاء هو الله، كما نطلب دائمًا منه عندما نصلي "صلاة الأبانا"، مشيرين إلى خطايانا وملتزمين بدورنا بمسامحة من أساء إلينا. ويطلب اليوبيل ترجمة هذا الإعفاء على المستوى الاجتماعي، لكي لا تُثقل الديون أي فرد أو عائلة أو شعب. لذلك، أشجع حكومات الدول ذات التقاليد المسيحية على تقديم قدوة حسنة من خلال إلغاء أو تقليل الديون قدر الإمكان عن الدول الأكثر فقرًا.

أضاف الأب الأقدس يقول أشكر على جميع مبادرات الصلاة والالتزام من أجل السلام التي تنظمها الجماعات الأبرشية والراعوية، والجمعيات، والحركات، والمجموعات الكنسية، مثل المسيرة الوطنية للسلام التي أقيمت أمس في بيسارو. وأحيي المشاركين في مبادرة "السلام في كل الأرض" التي نظمتها جماعة سانت إيجيديو في دول مختلفة. وأحيي جماعة سانت إيجيديو الحاضرة هنا.

تابع الحبر الأعظم يقول أعبر عن تقديري العميق لجميع الذين يعملون في مناطق الصراع الكثيرة من أجل الحوار والمفاوضات. لنصلِّ لكي تتوقف المعارك على جميع الجبهات، ويتمَّ التركيز بشكل حازم على السلام والمصالحة. أفكر في أوكرانيا المعذبة، غزة، إسرائيل، ميانمار، شمال كيفو، والعديد من الشعوب التي تعاني من الحرب. لقد شاهدت في برنامج "A Sua immagine" أفلامًا وصورًا عن الدمار الذي تخلفه الحرب. أيها الإخوة والأخوات، إنَّ الحرب تدمر. تدمر على الدوام! الحرب هي هزيمة على الدوام. أعبر عن تقديري العميق للجميع. وخلص البابا فرنسيس إلى القول أتمنى للجميع بداية عام جيدة، مع بركة الرب والأم العذراء. ومن فضلكم، لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.