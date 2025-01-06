البابا فرنسيس: ليحمل يسوع، أمير السلام، السلام والطمأنينة للجميع!

في كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يذكّر باليوم العالمي الإرسالي للأطفال ويتوجه بأطيب أمنياته إلى الجماعات الكنسية في الشرق التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد

بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن عيد ظهور الرب هو اليوم العالمي الإرسالي للأطفال، الذي يحمل هذا العام شعار: "اذهبوا وادعوا الجميع إلى العيد". أُوجّه تحيّتي إلى جميع الأطفال والفتيان المرسلين في العالم، وأشجّعهم على التزامهم بالصلاة والتضامن لصالح أقرانهم في القارات الأخرى.

تابع البابا فرنسيس يقول يسرّني أن أوجّه أطيب تمنياتي إلى الجماعات الكنسية في الشرق التي تحتفل غدًا بعيد الميلاد المجيد. وأؤكّد بشكل خاص صلاتي من أجل الجماعات التي تعاني بسبب النزاعات الدائرة. ليحمل يسوع، أمير السلام، السلام والطمأنينة للجميع! ولا ننسَينَّ أن نصلّي من أجل السلام في أوكرانيا المعذبة، وفلسطين، وإسرائيل، وجميع البلدان التي تعيش في حالة الحرب، وكذلك في ميانمار.