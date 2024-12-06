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البابا فرنسيس يستقبل الجمعية الرهبانية Suore Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo في الذكرى الـ ٤٠ لتأسيسها البابا فرنسيس يستقبل الجمعية الرهبانية Suore Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo في الذكرى الـ ٤٠ لتأسيسها  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
البابا

البابا يستقبل الجمعية الرهبانية Suore Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الجمعة في القصر الرسولي بالفاتيكان الراهبات الكرمليات Suore Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo. وقد تأسست هذه الجمعية الرهبانية في الثلاثين من تموز يوليو عام ١٩٨٤.

وجه قداسة البابا فرنسيس كلمة أعرب في مستهلها عن سروره للقاء الراهبات القادمات من البرازيل، ومن أنحاء في أوروبا، بمناسبة زيارة حج إلى ضريحي الرسولين بطرس وبولس، وسلط الضوء على السنة اليوبيلية التي ستبدأ في الرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر.

وأشار البابا فرنسيس إلى أن هذه السنة التي توشك على الانتهاء كانت أيضا سنة نعمة لهن، وذكّر في هذا الصدد باحتفالهن في تموز يوليو بالذكرى الأربعين لتأسيس جمعيتهن الرهبانية، وذلك تزامنا مع انعقاد مجمعهن العام الرابع. وأضاف الأب الأقدس أن هذه المناسبة هي جميلة لتذكّر الالتزام اليومي بخدمة البشارة ونشر كلمة الله. وأشار إلى أنه في جمعيتهن الرهبانية يرتبط هذا الاندفاع الإرسالي للبشارة ارتباطا وثيقًا بالتأمل وحياة صلاة تتبع التقليد الكرملي العريق والجميل.

وفي ختام كلمته، أوكل قداسة البابا فرنسيس الجميع إلى حماية العذراء مريم سيدة أباريسيدا.

06 ديسمبر 2024, 16:03

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