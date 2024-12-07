البابا يستقبل الكاردينال لوجوديشي ووفداً من عمال شركة "بيكو يوروب"
استقبل البابا فرنسيس صباح اليوم السبت في الفاتيكان الكاردينال Augusto Paolo Lojudice رئيس أساقفة Siena-Colle di Val D'Elsa-Montalcino وأسقف أبرشية Montepulciano- Chiusi-Pienza يرافقه المطران Giampiero Palmieri أسقف أبرشية Ascoli Piceno ورئيس أساقفة San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto ووفد من عمال شركة Beko Europe في مصانع سيينا، فابريانو وكومونانسا.
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في ختام اللقاء عبر الكاردينال لوجوديشي عن امتنانه للبابا فرنسيس على استماعه إلى ما قاله ضيوفه بشأن الأوضاع الصعبة التي يعاني منها مئات العاملين في شركة "بيكو يوروب" والذين يواجهون اليوم خطر فقدان عملهم. وأوضح نيافته في حديث صحفي أنه بالتعاون مع أسقفي أبرشيتي أسكولي بيشينو وفابريانو، المطرانين بالمييري وماسّارا، يسعى إلى البحث في سبل التضامن مع هؤلاء العمال وعائلاتهم. وقال إنه باستطاعته الاعتماد على دعم البابا فرنسيس وتشجيعه، خصوصا وأنه دعا الأساقفة لأن يكونوا كنيسة تخرج من قوقعتها لتقف إلى جانب الأشخاص الذين يواجهون صعوبات ويعانون من أوضاع هشة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
07 ديسمبر 2024, 14:50