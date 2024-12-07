البابا يستقبل الكاردينال لوجوديشي ووفداً من عمال شركة "بيكو يوروب"

في ختام اللقاء عبر الكاردينال لوجوديشي عن امتنانه للبابا فرنسيس على استماعه إلى ما قاله ضيوفه بشأن الأوضاع الصعبة التي يعاني منها مئات العاملين في شركة "بيكو يوروب" والذين يواجهون اليوم خطر فقدان عملهم. وأوضح نيافته في حديث صحفي أنه بالتعاون مع أسقفي أبرشيتي أسكولي بيشينو وفابريانو، المطرانين بالمييري وماسّارا، يسعى إلى البحث في سبل التضامن مع هؤلاء العمال وعائلاتهم. وقال إنه باستطاعته الاعتماد على دعم البابا فرنسيس وتشجيعه، خصوصا وأنه دعا الأساقفة لأن يكونوا كنيسة تخرج من قوقعتها لتقف إلى جانب الأشخاص الذين يواجهون صعوبات ويعانون من أوضاع هشة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.