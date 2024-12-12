البابا فرنسيس يستقبل وفداً من البعثة الإنجيلية المعمدانية الخاصة بالغجر

استهل الحبر الأعظم كلمته مؤكدا أنه يستقبل ضيوفه كأبناءٍ للآب الواحد وكأخوة في المسيح والذي بواسطة جراحه قد شُفينا، وكرفاق في مسيرة الحج على درب الإيمان والمحبة والأمل. بعدها قال البابا إنه يود، من خلال وفد البعثة الإنجيلية المعمدانية الخاصة بالغجر، أن يوجه تحية إلى شعب الروما كله وإلى جميع الأشخاص الذين يخدمهم ضيوفه يوميا، لافتا إلى ضرورة أن يتجدد اليقين المشترك بأن لا شيء ولا أحد يستطيع أن يفصلنا عن محبة الله. وتمنى أن يجعلنا هذا اليقين شهوداً جديرين بالثقة من خلال المحبة الفاعلة، ومن خلال خبرات مقاسمة الصلوات والخدمة. وسأل فرنسيس الروح القدس أن يحركنا ويقوي فينا شجاعة وفرح إعلان إنجيل الرجاء بصوت واحد، لاسيما وسط جماعات الغجر. بعدها توقف الحبر الأعظم عند التعاون الأخوي بين المسيحيين قائلا إنه بحد ذاته علامة وشهادة، فضلا عن كونه الأداة الأولى للكرازة بالإنجيل بشكل يعود بالفائدة على الجميع. وأكد أن وحدة العمل المستلهم من الإنجيل تقربنا من الوحدة الكاملة في الإيمان، وذلك بواسطة التعارف والتقدير المتبادلين. ختاماً وقبل تلاوة صلاة الأبانا، قال البابا فرنسيس لضيوفه إنه في وقت نستعد فيه للاحتفال بعيد الميلاد ليكن حجنا الأرضي المشترك مطبوعاً بكلمات صاحب المزامير: "انتظر الرب، ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب".