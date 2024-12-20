البابا فرنسيس يؤكد قربه من نزلاء سجن في فلورنسا ويدعوهم إلى الرجاء بالاتكال على الآب الرحوم

الثقة والرجاء وإيكال أنفسنا إلى الله، هذا ما شدد عليه البابا فرنسيس في رسالة وجهها إلى نزلاء سجن سوليتشانو في فلورنسا.

ترأس رئيس أساقفة فلورنسا المطران غيراردو غامبيلي بعد ظهر الخميس ١٠ كانون الأول ديسمبر قداسا إلهيا مع سجناء سجن سوليتشانو. ولهذه المناسبة وجه قداسة البابا فرنسيس رسالة أكد فيها رغبته في معانقة السجناء جميعا وأيضا قربه الإنساني والروحي منهم. وتابع الأب الأقدس داعيا إياهم إلى الاتكال على الله الآب الصالح والرحوم. ثم تحدث البابا عن الاحتفال بالميلاد فقال إننا نستقبل جميعا يسوع الذي يولد ويملأ قلوبنا بالثقة والرجاء، وأعرب قداسته بالتالي عن تمنياته بعيد ميلاد سعيد وسنة جديدة يطبعها الصفاء. وختم مانحا بركته الأبوية للسجناء وعائلاتهم وأيضا العاملين في السجن، ثم أكد البابا معانقته للجميع وسألهم أن يُصلوا من أجله.