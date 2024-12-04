البابا فرنسيس يستقبل راهبات عائلة الناصرة المقدسة

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الأربعاء في الفاتيكان راهبات عائلة الناصرة المقدسة بمناسبة الذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيس هذه الرهبنة.

وجه قداسة البابا فرنسيس كلمة إلى راهبات عائلة الناصرة المقدسة أعرب في مستهلها عن سروره للقائهن مع بداية الاحتفال بالذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيس هذه الرهبنة، وأمل أن تشكل هذه المناسبة الهامة فرصة لهن لرفع الشكر للرب على النِعم الكثيرة التي تم تلقيها على مر التاريخ، وفرصة أيضا للتجدد الروحي في خدمة الرب. وتابع البابا فرنسيس كلمته لافتًا أيضا إلى أن هذه الذكرى تتزامن مع بدء السنة الطقسية الجديدة، وسلط الضوء على أن زمن المجيء يساعد كي ننمي ثقتنا في عناية الله. وأشار من ثم إلى أن يوبيلهن يتزامن في الوقت نفسه مع السنة المقدسة التي تستعد لها الكنيسة كلها، وأضاف أن اليوبيل هو وقت ثمين لتقييم حياتنا كأفراد وكجماعات، ومناسبة أيضا للتأمل والصلاة والإصغاء إلى ما يقوله لنا اليوم الروح القدس.

ومن خلال القلب المنفتح على اللقاء الحقيقي والشخصي مع الرب يسوع "باب" خلاصنا، تابع البابا فرنسيس يقول في كلمته إلى راهبات عائلة الناصرة المقدسة، لتكُن جماعاتكن دائما كـ "عتبات" تستطيع من خلالها العائلات التي هي في محور رسالتكن أن تجد الملجأ والرجاء والسلام في المسيح المخلص. كما وأشار البابا فرنسيس إلى أنه لا يمكننا أن ننسى العائلات الكثيرة المتضررة من الحرب والعنف، والتي نزحت عن ديارها أو هربت من بلادها. وأضاف لتُظهر دائما صلاتكن وأعمال المحبة السخية التي تقمن بها محبةَ يسوع كي تكنّ علامات رجاء لمَن يعانون من المصاعب.

وفي ختام كلمته إلى راهبات عائلة الناصرة المقدسة، طلب قداسة البابا فرنسيس الصلاة من أجله.