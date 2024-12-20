البابا فرنسيس يستقبل فتيان وفتيات حركة العمل الكاثوليكي في إيطاليا

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الجمعة في القصر الرسولي بالفاتيكان فتيان وفتيات حركة العمل الكاثوليكي في إيطاليا، ودعاهم إلى أن يكونوا قريبين دائما بالصلاة والمحبة من الأطفال الكثيرين الذين يعانون بسبب الجوع والحرب والأمراض.

وجه قداسة البابا فرنسيس كلمة إلى فتيان وفتيات حركة العمل الكاثوليكي في إيطاليا شكرهم في مستهلها على زيارتهم لمناسبة تبادل التهاني بعيد الميلاد وحيّا رئيس هذه الحركة والمساعد العام والمسؤولين والمربين وجميع الحاضرين. وتوقف الأب الأقدس من ثم عند الموضوع المختار لمسيرة تنشئتهم لهذا العام "السير في العُرْض"، وقال إنه يذكّرنا على الفور بتلاميذ يسوع الأولين الذين كانوا صيادي سمك، وجعلهم يسوع صيادي بشر (راجع لوقا ٥، ١ – ١١).

وأشار البابا فرنسيس في كلمته إلى أن يسوع ينقل لنا فرح محبته، وسلط الضوء على كلمة الدهشة لافتًا إلى أن عيد الميلاد هو وقت مميز بهذا المعنى: فالطرقات مليئة بالأضواء ويتم تبادل الهدايا، والليتورجيا غنية بترانيم جميلة جدا. فلنفكّر في مغارة الميلاد: كم هناك من دهشة! الرعاة، المجوس والشخصيات الأخرى يلتفّون حول المغارة بوجوه مندهشة. وتابع البابا فرنسيس كلمته مشددا على أن حياتنا كلها هي عطية فريدة: كل واحد منا هو فريد، وكل يوم هو مميز، كما كان يقول الطوباوي كارلو اكوتيس. فلنتعلّم أن نندهش وألاّ نعتبر أبدا أي شيء أمرًا مفروغا منه، لاسيما المحبة، محبة الله ومحبة الأشخاص الذين نلتقي بهم.

وتابع الأب الأقدس كلمته شاكرا فتيان وفتيات حركة العمل الكاثوليكي في إيطاليا على الهدايا التي حملوها معهم من أجل الأشد عوزا، ودعاهم إلى عدم نسيان الأطفال المعوزين وإلى مساعدتهم، وشجعهم على أن يكونوا قريبين دائما بالصلاة والمحبة من الذين يعانون، من الأطفال الكثيرين الذين يعانون بسبب الجوع والحرب والأمراض.

وفي ختام كلمته إلى فتيان وفتيات حركة العمل الكاثوليكي في إيطاليا، طلب قداسة البابا فرنسيس من الجميع ألاّ ينسوا أن يصلّوا من أجله.