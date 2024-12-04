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البابا فرنسيس يستقبل رئيس وزراء المجر البابا فرنسيس يستقبل رئيس وزراء المجر 
البابا

البابا فرنسيس يستقبل رئيس وزراء المجر

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الأربعاء في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس وزراء المجر السيد فيكتور اوربان الذي التقى لاحقًا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، ونائب أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المونسنيور ميروسلاف واكوفسكي.

جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه خلال اللقاء في أمانة سر الدولة الذي جرى في جو ودي، تم تسليط الضوء على العلاقات الثنائية المتينة والمثمرة مع التعبير عن التقدير العميق لالتزام الكنيسة الكاثوليكية بتعزيز تنمية المجتمع المجري. وتم التوقف بشكل خاص خلال المحادثات عند الحرب في أوكرانيا مع تسليط الضوء على تبعاتها الإنسانية والجهود من أجل تعزيز السلام. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة الفاتيكانية أنه تم التطرق أيضا إلى بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك كالرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الدور المركزي للعائلة وحماية الأجيال الشابة.

04 ديسمبر 2024, 16:00

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