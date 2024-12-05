البابا فرنسيس يستقبل رئيسة جمهورية سلوفينيا

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيسة جمهورية سلوفينيا السيدة ناتاشا بيرك موسار التي التقت لاحقًا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، ونائب أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المونسنيور ميروسلاف واكوفسكي.

جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تم تسليط الضوء خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة على العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي وجمهورية سلوفينيا. وتمت الإشارة أيضا إلى بعض المسائل المفتوحة في العلاقات بين الكنيسة والدولة، مع تسليط الضوء على إسهام الكنيسة الكاثوليكية في المجتمع السلوفيني. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة الفاتيكانية أنه تم التوقف أيضا عند مواضيع ذات طابع دولي، مع الإشارة بشكل خاص إلى منطقة غرب البلقان وإلى النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.