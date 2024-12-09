البابا فرنسيس يستقبل رئيس جمهورية سلوفاكيا (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

البابا

البابا فرنسيس يستقبل رئيس جمهورية سلوفاكيا

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الاثنين التاسع من كانون الأول ديسمبر في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس جمهورية سلوفاكيا السيد بيتر بيلّيغريني الذي التقى لاحقًا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغير.

جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تمت الإشارة خلال اللقاء الودي في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الثنائية المتينة، مع تسليط الضوء على إسهام الكنيسة لصالح المجتمع السلوفاكي. كما وتم التوقف عند الأوضاع الدولية مع الإشارة بشكل خاص إلى النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.