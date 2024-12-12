البابا فرنسيس يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الفاتيكان

بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح الخميس ١٢ كانون الأول ديسمبر ٢٠٢٤ في القصر الرسولي بالفاتيكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي التقى لاحقًا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغير.

في أعقاب اللقاء صدر بيان عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي جاء فيه أن الطرفين تطرقا إلى العلاقات الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي ودولة فلسطين، مع التأكيد على الإسهام المهم للكنيسة الكاثوليكية في المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك تقديم الدعم للوضع الإنساني الخطير في غزة، حيث يُؤمل أن يتم قريبًا وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن.

تابع بيان دار الصحافة الفاتيكانية أنه وفي إعادة التأكيد على إدانة جميع أشكال الإرهاب، تم تسليط الضوء على أهمية تحقيق حل الدولتين من خلال الحوار والدبلوماسية فقط، مع ضمان أن تكون القدس، المحمية بوضع خاص، مكانًا للقاء والصداقة بين الديانات التوحيدية الثلاث الكبرى. وفي الختام، تم التعبير عن الأمل بأن يكون اليوبيل لعام ٢٠٢٥ فرصة لعودة الحجاج إلى الأراضي المقدسة، التي تتوق بشدة إلى السلام.