البابا فرنسيس يترأس القداس الإلهي بمناسبة عيد العذراء مريم سيدة غوادالوبي

ترأس قداسة البابا فرنسيس عصر أمس الخميس الثاني عشر من كانون الأول ديسمبر القداس الإلهي في بازيليك القديس بطرس، بمناسبة عيد العذراء مريم سيدة غوادالوبي.

ألقى قداسة البابا فرنسيس عظة مرتجلة باللغة الإسبانية ذكّر في مستهلها بكلمات مريم العذراء لـ خوان دييغو "لا تخف، ألستُ أنا هنا، أنا أمّك؟"، وسلط الضوء على أمومة مريم، وتوقف عند ثلاث كلمات بسيطة، كما قال، وهي المعطف، الأمّ والوردة. وأشار البابا فرنسيس إلى أن أمومة مريم طُبعت على ذاك المعطف البسيط، وظهرت هذه الأمومة من خلال جمال الورود التي وجدها خوان دييغو وحملها، ومن خلال معجزة حمْل الإيمان إلى القلوب. وشدد الأب الأقدس من ثم على أهمية الإصغاء إلى هذه الكلمات "ألستُ أنا هنا، أنا أمّك؟"، وذلك في مختلف لحظات الحياة اليومية، الصعبة والفرحة. "لا تخف، ألستُ أنا هنا، أنا أمّك؟"، هذه هي رسالة العذراء مريم سيدة غوادالوبي بأكملها.