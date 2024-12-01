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البابا فرنسيس: وسط المخاوف والصعوبات، يشكل زمن المجيء مناسبة ثمينة "لتخفيف حمل" القلب البابا فرنسيس: وسط المخاوف والصعوبات، يشكل زمن المجيء مناسبة ثمينة "لتخفيف حمل" القلب  (ANSA)
البابا

البابا فرنسيس: وسط المخاوف والصعوبات، يشكل زمن المجيء مناسبة ثمينة "لتخفيف حمل" القلب

في صلاة التبشير الملائكي، يدعو البابا فرنسيس إلى مواجهة القلق والقناعات الخاطئة من خلال "رفع رؤوسنا" نحو يسوع لكي نستقبل الرجاء ولا نسمح للحزن بأن يُثقِّلنا في اللحظات مأساوية لكل شخص وللعالم بأسره

تلا قداسة البابا فرنسيس ظهر يوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها يحدّثنا الإنجيل الذي تقدمه لنا الليتورجية اليوم، الأحد الأول من زمن المجيء، عن الاضطرابات الكونية والقلق والخوف في البشرية. في هذا السياق، يوجّه يسوع كلمة رجاء إلى تلاميذه: "انتصبوا قائمين وارفعوا رؤوسكم لأن افتداءكم يقترب". إن اهتمام المعلم هو ألا تُثقَّل قلوبهم، وأن ينتظروا بالسهر مجيء ابن الإنسان.
تابع البابا فرنسيس يقول إن دعوة يسوع هي هذه: أن نرفع رؤوسنا نحو السماء وأن نبقي قلوبنا خفيفة ويقظة. في الواقع، إن العديد من معاصري يسوع، إزاء الأحداث الكارثية التي يرونها تحدث حولهم - الاضطهادات، والصراعات، والكوارث الطبيعية - كان يسيطر عليهم القلق وكانوا يظنون أن نهاية العالم قادمة. وكان الخوف يُثقِّل قلوبهم. لكن يسوع يريد أن يحررهم من القلق الحالي والقناعات الخاطئة، ويشير إليهم كيف يبقون يقظين في قلوبهم، وكيف يقرؤون الأحداث انطلاقًا من مخطط الله الذي يصنع الخلاص حتى في أحداث التاريخ الأكثر مأساويّة. لهذا يقترح عليهم أن يوجّهوا أنظارهم إلى السماء لكي يفهموا أمور الأرض: "انتصبوا قائمين وارفعوا رؤوسكم".
أضاف الحبر الأعظم يقول أيها الإخوة والأخوات، إن توصية يسوع مهمة لنا نحن أيضًا: "احذروا أن تُثقَّلَ قلوبكم". جميعنا، في العديد من لحظات الحياة، نسأل أنفسنا: كيف يمكن أن يكون قلبنا "خفيف"، ويقظ وحر؟ قلب لا يسمح للحزن بأن يسحقه؟ قد يحدث، في الواقع، أن يثقلنا القلق والمخاوف والهموم حول حياتنا الشخصية أو حول ما يحدث في العالم اليوم، كالصخور ويرمينا في الإحباط. وإذا كانت الهموم تثقل قلوبنا وتدفعنا إلى الانغلاق على أنفسنا، فإن يسوع، من جهة أخرى، يدعونا لكي نرفع رؤوسنا ونثق بمحبته التي تريد أن تخلّصنا وتقترب منا في كل موقف من مواقف حياتنا، ولكي نفسح له المجال لكي نجد الرجاء مجدّدًا.
وختم البابا فرنسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول فلنسأل أنفسنا إذن: هل يثقِّل قلبي القلق والهموم والخوف على المستقبل؟ هل أعرف كيف أنظر إلى الأحداث اليومية وأحداث التاريخ بعيون الله، في الصلاة، بأفق أوسع؟ أم أسمح لليأس بأن يسيطر عليَّ؟ ليكن زمن المجيء هذا فرصة ثمينة لكي نرفع أنظارنا إلى الله الذي يخفف قلوبنا ويعضدنا في المسيرة. لنرفع الآن صلاتنا إلى العذراء مريم التي كانت مستعدة لقبول مخطط الله حتى في أوقات المحنة.
 

01 ديسمبر 2024, 13:41

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.