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البابا فرنسيس: لنطلب لعائلاتنا عطيّة الإصغاء! البابا فرنسيس: لنطلب لعائلاتنا عطيّة الإصغاء!   (Vatican Media)
البابا

البابا فرنسيس: لنطلب لعائلاتنا عطيّة الإصغاء!

"إنَّ الإصغاء في العائلة هو أهم من الفهم. فالإصغاء يعني أن نعطي أهمية للآخر، ونعترف بحقه في الوجود والتفكير بطريقة مُستقلّة. والأبناء يحتاجون إلى ذلك" هذا ما قاله قداسة البابا فرنسيس في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي

تلا قداسة البابا فرنسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها نحتفل اليوم بعيد عائلة الناصرة المقدسة. يخبرنا الإنجيل عن يسوع، ابن الاثني عشر عامًا، الذي أضاعه يوسف ومريم في نهاية الحج السنوي إلى أورشليم، ووجداه في الهيكل بين المعلمين، يستمع إليهم ويسألهم. يكشف الإنجيلي لوقا عن حالة مريم النفسيّة التي تسأل يسوع: "يا بني، لم صنعت بنا ذلك؟ فأنا وأبوك نبحث عنك متلهفين". فأجابها يسوع: "ولم بحثتما عني؟ ألم تعلما أنه يجب عليَّ أن أكون عند أبي؟".

تابع البابا فرنسيس يقول إنها خبرة، سأقول شبه اعتيادية، لعائلة تتناوب بين اللحظات الهادئة واللحظات المأساويّة. يبدو الأمر وكأنه قصة أزمة عائلية في عصرنا، مع مراهق صعب ووالدين يجدان صعوبة في فهمه. لنتوقف وننظر إلى هذه العائلة. هل تعرفون لماذا تعتبر عائلة الناصرة المقدسة مثالاً يحتذى به؟ لأنها عائلة تتحاور، وتصغي وتتحدث مع بعضها البعض. الحوار هو عنصر مهم للعائلة! والعائلة التي لا تتحاور لا يمكنها أن تكون عائلة سعيدة.

أضاف الأب الأقدس يقول من الجميل أن تبدأ الأم حديثها بسؤال بدلاً من التوبيخ. فمريم لا تتهم أو تحكم بل تحاول أن تفهم كيف تقبل هذا الابن المختلف من خلال الإصغاء. على الرغم من هذا الجهد، يقول الإنجيل إن مريم ويوسف "لم يفهما ما قاله لهما"، وهذا يُثبتُ أن الإصغاء في العائلة هو أهم من الفهم. إنَّ الإصغاء يعني أن نعطي أهمية للآخر، ونعترف بحقه في الوجود والتفكير بطريقة مُستقلّة. والأبناء يحتاجون إلى ذلك.

تابع الحبر الأعظم يقول إن الوقت المميز للحوار والاصغاء في العائلة هو وقت تناول الطعام. من الجميل أن نجتمع حول المائدة ونتحدث. يمكن لهذا الأمر أن يحل العديد من المشاكل، ولاسيما أن يوحد بين الأجيال: الأبناء يتحدثون مع الآباء، والأحفاد مع الأجداد... لا تبقوا منغلقين على أنفسكم أو، الأسوأ من ذلك، أن تكونوا منشغلين في هاتفكم المحمول. تكلّموا، أصغوا إلى بعضكم البعض، هذا هو الحوار الذي يفيد والذي يجعلكم تنمون!

أضاف الأب الأقدس يقول إنَّ عائلة يسوع ومريم ويوسف هي عائلة مقدّسة. ومع ذلك، رأينا أن والدي يسوع لم يفهمانه دائمًا. لذلك، لا نتعجبنَّ إذا حدث أحيانًا في عائلاتنا ألا نفهم بعضنا البعض. وعندما يحدث ذلك، لنسأل أنفسنا: هل أصغينا إلى بعضنا البعض؟ هل نتعامل مع المشاكل بالإصغاء إلى بعضنا البعض أم ننغلق على أنفسنا في صمت واستياء وكبرياء؟ هل نخصص بعض الوقت للحوار؟ ما يمكننا أن نتعلمه اليوم من العائلة المقدسة هو الإصغاء المتبادل. وختم البابا فرنسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول لنوكل أنفسنا إلى العذراء مريم ولنطلب لعائلاتنا عطيّة الإصغاء.

29 ديسمبر 2024, 12:18

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.