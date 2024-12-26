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البابا فرنسيس يتلو صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يتلو صلاة التبشير الملائكي   (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
البابا

البابا فرنسيس: لتساعدنا العذراء مريم لكي نكون شهودًا شجعانًا للإنجيل!

في صلاة التبشير الملائكي، البابا يُذكر بشهادة القديس إسطفانوس ويؤكد أنه لا يزال هناك اليوم، أشخاص يتألمون ويموتون لكي يجعلوا الجميع يشتركون في عطيّة الخلاص

بمناسبة عيد القدّيس إسطفانُس، أوّل الشهداء تلا قداسة البابا فرنسيس ظهر اليوم الخميس صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها اليوم، مباشرة بعد عيد الميلاد، تحتفل الليتورجية بالقديس إسطفانوس، أول شهيد. نجد رواية رجمه في سفر أعمال الرسل وتقدمه لنا فيما هو يحتضر، ويصلي من أجل قاتليه. هذا الأمر يجعلنا نفكّر: في الواقع، حتى وإن بدا إسطفانوس للوهلة الأولى عاجزًا عن تحمل العنف، إلا أنه في الواقع، كإنسان حرّ حقًا، يستمر في حبّه حتى لقاتليه ويقدّم حياته من أجلهم، على غرار يسوع، لكي يتوبوا ويحصلوا على عطيّة الحياة الأبدية بعد أن يكون قد غُفر لهم.

تابع البابا فرنسيس يقول بهذه الطريقة، يظهر لنا الشماس إسطفانوس كشاهد لذلك الإله الذي لديه رغبة واحدة كبيرة: "أن يخلُص جميع الناس" – وهذه هي أيضًا رغبة الله – وألا يهلك أحد. إن إسطفانوس هو شاهد لذلك الآب الذي يريد الخير والخير فقط لكل واحد من أبنائه على الدوام، الآب الذي لا يستثني أحدًا، والذي لا يتعبُّ أبدًا من البحث عنهم ومن جمعهم عندما يعودون إليه تائبين بعد أن يكونوا قد ضلوا؛ والآب الذي لا يتعب أبدًا من المغفرة.

أضاف الأب الأقدس يقول ولكن لسوء الحظ، هناك اليوم أيضًا، في أنحاء مختلفة من العالم، العديد من الرجال والنساء المضطهدين، وأحيانًا وصولاً إلى الموت، بسبب الإنجيل. إنَّ ما قلناه عن إسطفانوس ينطبق عليهم أيضًا. هم لا يسمحون بأن يُقتلوا عن ضعف، ولا دفاعًا عن إيديولوجية، وإنما لكي يجعلوا الجميع يشتركون في عطيّة الخلاص. ويقومون بذلك بالدرجة الأولى من أجل خير قاتليهم وصلون من أجلهم. وقد ترك لنا الطوباوي "Christian de Chergé"، مثالاً جميلاً على ذلك، إذا دعا قاتله "صديق اللحظة الأخيرة".

وختم البابا فرنسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول لنسأل أنفسنا إذن: هل أشعر بالرغبة في أن يعرف الجميع الله ويخلُصوا؟ هل أعرف كيف أحب أيضًا الذين يجعلونني أتألم؟ هل أهتم وأصلي من أجل العديد من الإخوة والأخوات الذين يُضطهدون من أجل الإيمان؟ لتساعدنا العذراء مريم، سلطانة الشهداء، لكي نكون شهودًا شجعانًا للإنجيل من أجل خلاص العالم.

26 ديسمبر 2024, 12:42

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.