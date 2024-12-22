البابا فرنسيس يعبّر عن قربه من ضحايا الاعتداء الذي وقع في ماغديبورغ في ألمانيا (ANSA)

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البابا فرنسيس يعبّر عن قربه من ضحايا الاعتداء الذي وقع في ماغديبورغ في ألمانيا

أبرق قداسة البابا فرنسيس إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد فرانك فالتير شتاينماير عقب الاعتداء الذي وقع في مدينة ماغديبورغ مساء العشرين من كانون الأول ديسمبر وأدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة كثيرين بجراح. وقد حملت البرقية توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وأعرب قداسة البابا فرنسيس عن مقاسمته ألم الأشخاص المتضررين وأكد قربه الروحي من جميع الضحايا، وشكر في الوقت نفسه جميع الذين يساندون الضحايا في هذه الأوقات الصعبة.