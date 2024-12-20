البابا يتصل هاتفياً بالرئيس بايدن ويدعوه لزيارة الفاتيكان قبل انتهاء ولايته الشهر المقبل

وقد جاء في مذكرة صدرت عن البيت الأبيض أن الرجلين تطرقا إلى الجهود الرامية إلى تعزيز السلام في العالم، فيما شكر الرئيس الأمريكي البابا على التزامه المتواصل في التخفيف من آلام ومعاناة الأشخاص حول العالم، بالإضافة إلى مساعيه الهادفة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وصون الحريات الدينية. ولفتت مذكرة البيت الأبيض إلى أن الرئيس بادين قبل دعوة من البابا فرنسيس لزيارة الفاتيكان قبل انتهاء ولايته في العشرين من كانون الثاني يناير المقبل، لتكون آخر زيارة له كرئيس للولايات المتحدة.