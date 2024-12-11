البابا فرنسيس يستقبل المشاركين في المنتدى الاقتصادي البشري الأول

"علينا أن نبقي أنظارنا دائمًا على الأشخاص الملموسين، بجميع أبعادهم، من أجل مكافحة الفقر واستعادة الكرامة للمُستبعدين، وفي الوقت عينه العناية بالبيت المشترك" هذا ما قاله قداسة البابا فرنسيس في كلمته إلى المنتدى الاقتصادي البشري الأول

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الأربعاء المشاركين في المنتدى الاقتصادي البشري الأول الذي يُعقد في روما خلال هذه الأيام، وللمناسبة وجّه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال إن لقاءكم، الذي يتناول قضايا اقتصادية واجتماعية هامة، يتمحور حول موضوع الاستدامة البشرية.

تابع البابا فرنسيس يقول إن السعي لتحقيق تنمية بشرية مستدامة ومتكاملة هو أمر حاسم للحفاظ على الخير العام العالمي وتعزيزه. ولذلك من الضروري أن نضع الشخص البشري في محور اهتمامنا ونشاطاتنا. علينا أن نبقي أنظارنا دائمًا على الأشخاص الملموسين، بجميع أبعادهم، من أجل مكافحة الفقر واستعادة الكرامة للمُستبعدين، وفي الوقت عينه العناية بالبيت المشترك. إن مشاريع التنمية البشرية تكون أكثر فعالية كلما كانت مضمونة من قبل أنظمة اقتصادية قادرة على الحفاظ على نفسها. لذلك من الجدير بالثناء أن منتداكم قد اعتمد، في تحليله للوضع الحالي، أفقًا عالميًا. كما أن مشاركة متحدثين خبراء من مختلف الثقافات والأديان يعزز الاهتمام والحساسية لجميع الاحتياجات البشرية.

وخلص البابا فرنسيس إلى القول أشجعكم في التزامكم القائم على الوعي بقدسية الحياة البشرية ويعمل من أجل بناء عالم أفضل. أشكركم على زيارتكم وأبارككم وأبارك عملكم. وأطلب منكم أن تذكروني في صلواتكم.

