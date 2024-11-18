البابا يستقبل رئيس وزراء أرمينيا

نيكول باشينيان اليوم في القصر الرسولي بالفاتيكان. وقد أهدى الحبر الأعظم "كتاب المراثي" للقديس غريغوريوس ناريك، فيما أهداه البابا فرنسيس منحوتة بعنوان "الحنان والمحبة" تصور القديس فرنسيس الأسيزي، رمز السلام واحترام البشرية والطبيعة، إلى جانب صورة للعالم المهدد بالتلوث

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم ١٨ تشرين الثاني نوفمبر في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مع الوفد المرافق له. وقد استمرت المحادثة، في المكتبة، حوالي نصف ساعة. وأعقب نهاية المحادثة تبادل الهدايا التقليدي. فقدّم باشينيان للبابا مجلّد "كتاب المراثي" للقديس غريغوريوس ناريك، راهب مسيحي، لاهوتي وصوفي تكرِّمه الكنيسة الأرمنية الرسولية والكنيسة الكاثوليكية كقديس. وغلاف المجلّد مشغول بالذهب وهو من صنع صاغة الذهب الأرمن.

أما البابا فرنسيس فقد أهداه مجلدات الوثائق البابوية ورسالة اليوم العالمي السلام ٢٠٢٤، بالإضافة إلى منحوتة من الفخار بعنوان "الحنان والمحبة". وهي عبارة عن منحوتة تصوّر من جهة القديس فرنسيس الأسيزي، رمز السلام واحترام البشرية والطبيعة، ومن جهة أخرى صورة عالم مهدّد بالتلوث. صُنع هذا التمثال باستخدام تقنية الـ "Slipware"، التي تعطي الفخّار لمسة نهائية ناعمة تشبه الجلد، معززة بطبقة من الشمع. يعبّر هذا العمل الفني عن رسالة المحبة والعناية بالخليقة، المستوحاة من كلمات البابا نفسه في عظته في ١٩ آذار مارس ٢٠١٣ في قداس بداية حبريته: "إن العناية بالخليقة، بكل رجل وكل امرأة، بنظرة حنان ومحبة، هو فتح أفق الرجاء، هو فتح بصيص من النور وسط غيوم كثيرة، هو حمل دفء الرجاء".