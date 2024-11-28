البابا فرنسيس: نحن بحاجة ماسة إلى تلاميذ يبشرون أيضًا عبر وسائل الإعلام

"أشكركم بشكل خاص لأنكم بعملكم أنتم تقتربون من العديد من المهاجرين من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية الذين يحتاجون إلى نقاط مرجعية ورسائل وتعزية بلغتهم الأم" هذا ما قاله قداسة البابا فرنسيس في كلمته إلى ممثلي القناة التلفزيونية " El Sembrador - Nueva Evangelización"

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان ممثلي القناة التلفزيونية " El Sembrador - Nueva Evangelización " وللمناسبة وجّه الأب الأقدس كلمة رحّب بها بضيوفه وقال أحيي المؤسس نويل دياز، وأشكره على إطلاقه "لرسالة" التواصل هذه التي قادته إلى إنشاء قناة ESNE التلفزيونية. لقد لفتت انتباهي نظرة الإيمان التي يتمتع بها، وتفانيه في خدمة العناية الإلهية. وهكذا بدأت قناة ESNE وهكذا بدأ هذا الحلم، الذي أصبح ممكنًا ويستمر بفضل تفاني هذه الجماعة من الإعلاميين، أنتم الحاضرين هنا والعديد من المعاونين الآخرين.

تابع البابا فرنسيس يقول لقد سمعت عن المشروع الجميل " Yo soy el 73"، وهو تكريس خاص ليسوع لبناء جماعة من مبشرين قادرين على نقل فرح الإنجيل ورحمة الله. نحن اليوم بحاجة ماسة إلى تلاميذ يواصلون الرسالة التي ائتمنهم عليها الرب، يبشرون أيضًا عبر وسائل الإعلام. أشكركم على العمل الذي تقومون به. وأشكركم لأنكم تحملون صوت البابا ورسالته إلى العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة وفي البلدان الأخرى الناطقة باللغة الإسبانية. أشكركم على مساعدتكم للعديد من الإخوة والأخوات على الصلاة ومتابعة القداس الإلهي من منازلهم، وعلى الحصول على التنشئة المسيحية والأخبار الكنسية. وأشكركم أيضًا بشكل خاص لأنكم بعملكم أنتم تقتربون من العديد من المهاجرين من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية الذين يحتاجون إلى نقاط مرجعية ورسائل وتعزية بلغتهم الأم. أشكركم أيضًا على التعاون الذي تحافظون عليه منذ سنوات مع وسائل الإعلام الفاتيكانية التابعة لدائرة الاتصالات.

وخلص البابا فرنسيس إلى القول أُشجّعكم على المضي قدمًا، بدون أن تتوقفوا عن النظر إلى السماء وإلى إخوتكم وأخواتكم الأشدَّ عوزًا: أنظروا إلى يسوع وانظروا إلى الأشخاص الأشدَّ عوزًا، وافعلوا ذلك بسخاء وإبداع، مرتكزين دائمًا على صخرة بطرس، وبالطاعة الدائمة لإرشادات الكنيسة. أصلي من أجلكم وأرافقكم ببركتي. ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.