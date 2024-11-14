البابا فرنسيس يستقبل رئيسة وزراء البربادوس

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم في القصر الرسولي بالفاتيكان ميا أمور موتلي التي تتواجد في روما للمشاركة في الحدث الذي تنظمه الأكاديمية الحبرية للحياة "الخير العام: النظرية والتطبيق".

استقبل قداسة البابا فرنسيس ميا أمور موتلي رئيسة وزراء البربادوس في القصر الرسولي صباح اليوم ١٤ تشرين الثاني نوفمبر، والتي تتواجد في روما للمشاركة في الحدث الذي تنظمه الأكاديمية الحبرية للحياة "الخير العام: النظرية والتطبيق"، والذي يُعقد بعد ظهر اليوم في قصر سان كاليستو. وقد استمرت المحادثة مع الحبر الأعظم هذا الصباح حوالي عشرين دقيقة.

وفي ختام اللقاء، أهدى البابا فرنسيس رئيسة الوزراء رسالة اليوم العالمي للسلام ٢٠٢٤، ومجلدات لبعض الوثائق البابوية ومنحوتة من البرونز بعنوان "الحب الاجتماعي"، وتصور طفلاً يساعد طفلاً آخر على النهوض مع الكتابة "Amare Aiutare"، أي الحب والمساعدة. أما موتلي فقد أهدت الحبر الأعظم منحوتة من خشب الماهوجني لفنان من البربادوس.