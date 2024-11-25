البابا فرنسيس يستقبل رئيس جمهورية الكونغو

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس جمهورية الكونغو السيد دينيس ساسّو نغويسو الذي التقى لاحقًا الكاردينال بييترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، والمونسنيور ميروسلاف ستانيسلاو واكوفسكي نائب أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية.

جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تم تسليط الضوء خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة على العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي وجمهورية الكونغو، وتم التوقف عند بعض جوانب الوضع السياسي والاجتماعي – الاقتصادي في البلاد، ولاسيما التعاون مع الكنيسة المحلية في مجال التعليم والصحة والعناية بالبيئة. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة الفاتيكانية أنه جرى أيضا خلال المحادثات تبادل للآراء حول مواضيع ذات طابع إقليمي ودولي، مع تسليط الضوء على أهمية تعزيز الحوار والمصالحة بين الشعوب.