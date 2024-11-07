البابا فرنسيس يستقبل المشاركين في زيارة حج تنظمها الراهبات الأغسطينيات من تالافيرا دي لا ريينا في إسبانيا

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي في الفاتيكان المشاركين في زيارة حج تنظمها الراهبات الأغسطينيات من تالافيرا دي لا ريينا في إسبانيا.

وجه قداسة البابا فرنسيس كلمة للمناسبة عبّر فيها عن سروره للقائهم وأشار إلى الاحتفال العام الماضي بالذكرى الأربعمائة والخمسين لتأسيس دير الراهبات الأغسطينيات في تالافيرا دي لا ريينا، وأضاف أن هذا الدير قد جمع منذ تأسيسه بين الحياة التأملية وخدمة التربية المسيحية. وإذ شدد على أهمية الصلاة، تابع البابا فرنسيس كلمته إلى المشاركين في زيارة الحج داعيا إلى عدم فقدان الفرح، وحث على تلاوة صلاة القديس توماس مور كل يوم من أجل طلب حس الفكاهة، وأكد أن القداسة هي دائمة فرحة، ودعاهم في الوقت نفسه إلى أن تكون ابتسامتهم نابعة دائما من القلب. كما وعبّر الأب الأقدس عن قربه من إسبانيا في هذه الأيام مسلطا الضوء في هذا الصدد على المأساة في فالينسيا، وتابع كلمته حاثا على الاهتمام دائما باحتياجات الآخرين. وختم قداسة البابا فرنسيس كلمته بقراءة صلاة القديس توماس مور.