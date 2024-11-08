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البابا فرنسيس يشدد على أهمية أن نسعى دائما كإخوة وأخوات إلى أن نجعل من حياتنا عطية للآخرين البابا فرنسيس يشدد على أهمية أن نسعى دائما كإخوة وأخوات إلى أن نجعل من حياتنا عطية للآخرين   (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
البابا

البابا فرنسيس يشدد على أهمية أن نسعى دائما كإخوة وأخوات إلى أن نجعل من حياتنا عطية للآخرين

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الجمعة في القصر الرسولي بالفاتيكان مجموعة " Begegnung im Zentrum" من متطوعين وأشخاص بلا مأوى.

وجه قداسة البابا فرنسيس كلمة للمناسبة شكرهم فيها على زيارتهم وعبّر عن سروره للقائهم مشيرا إلى أنهم يلتقون عادة في مقر أبرشية فيينا. وسلط الأب الأقدس الضوء في كلمته على أننا نحتاج إلى بعضنا البعض وأننا مدعوون إلى أن نغني بعضنا البعض وذكّر في الوقت نفسه بأن ذلك لا يكون فقط من خلال هبات مادية، إنما أيضا من خلال ابتسامة وعلامة صداقة ونظرة أخوية واصغاء حقيقي وخدمة مجانية، متوقفا في هذا الصدد عند ما جاء في مرسوم الدعوة إلى يوبيل ٢٠٢٥. وأشار قداسة البابا فرنسيس إلى أهمية أن نفعل ما قاله لنا الرب أي أن نحب بعضنا بعضا كما أحبّنا. وتابع كلمته قائلا لنشكر الله على عطية محبته، وأشار إلى أن كل واحد منا فريد في عيني الله الذي لا ينسانا أبدا. وشدد قداسة البابا فرنسيس في ختام كلمته على أهمية أن نسعى دائما، كإخوة وأخوات، إلى أن نجعل من حياتنا عطية للآخرين.

08 نوفمبر 2024, 16:47

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