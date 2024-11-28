البابا فرنسيس: الاهتمام بالنمو المتكامل للإنسان

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان المكرسين والمكرسات والعلمانيين الذين تجمعهم الموهبة التربوية للقديس خوسيه دي كالازانس، وتوقف في كلمته عند الطاعة للعناية الإلهية والاهتمام بالنمو المتكامل للإنسان

وجه قداسة البابا فرنسيس كلمة للمناسبة استهلها معربا عن سروره للقائهم، وأشار إلى أن القديس خوسيه دي كالازانس قد كرّس حياته لتعليم الشباب لاسيما الفقراء، وأضاف أنهم يواصلون عمله الذي انتشر على مر القرون في أربع قارات. وسلط الأب الأقدس الضوء على ناحيتين مهمتين لهم ولمستقبلهم: الطاعة للعناية الإلهية والاهتمام بالنمو المتكامل للإنسان.

وتوقف البابا فرنسيس بداية عند الطاعة للعناية الإلهية مسلطا الضوء على اهتمام مؤسسهم الكاهن خوسيه دي كالازانس بأطفال الشوارع، وأشار في هذا الصدد إلى أن مدارس Scuole Pie لم تنشأ نتيجة مشروع محدد مسبقًا ومضمون إنما بفضل شجاعة كاهن صالح اهتم باحتياجات القريب. وتابع البابا فرنسيس كلمته داعيا إلى التغلب على المخاوف، ولاسيما إزاء أشكال الفقر الجديدة في أيامنا، مذكّرا في هذا الصدد بما جاء في الإرشاد الرسولي "فرح الإنجيل"، وحثهم أيضا على مواصلة تلبية احتياجات الفقراء. وأضاف أنه في الاستسلام الواثق تكمن جذوركم، ومن خلال البقاء أمناء لها تحافظون على موهبتكم حية. وإذ سلط الضوء على الاهتمام بالنمو المتكامل للإنسان، تابع البابا فرنسيس كلمته مشيرا إلى أن الأسلوب التربوي المتكامل هو "موهبة" مهمة جدا أوكلها الله إليكم كي يتم استخدامها على أفضل وجه من أجل خير الجميع.

وفي ختام كلمته، أشار البابا فرنسيس إلى "السير معا" وتوحيد الجهود وتقاسم الخبرات من خلال شبكة محبة لخدمة الإخوة، وشكرهم على كل ما يقومون به وطلب منهم أن يصلّوا من أجله.