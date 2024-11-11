البابا: أهمية أن يتغذى روح التضامن والاهتمام بالآخرين من شعور الامتنان على العطايا الوفيرة التي يمنحنا إياها الرب

البابا فرنسيس: أهمية أن يتغذى روح التضامن والاهتمام السخي بالآخرين من شعور الامتنان على العطايا الوفيرة التي يمنحنا إياها الرب (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان أعضاء Catholic Philanthropy Network (FADICA)

وجه قداسة البابا فرنسيس كلمة عبّر في مستهلها عن سروره للقائهم بمناسبة زيارة حجهم إلى روما متمنيًا أن تنمّي أيام التأمل والصلاة محبتهم للكنيسة وتفانيهم في نشر الإنجيل. وأشار من ثم إلى التزام الكنيسة مؤخرا بمسيرة تأمل حول طبيعتها كجماعة "سينودسية" مؤسسة على كرامتنا المشتركة كمعمدين والمسؤولية المشتركة لرسالتها. وتابع البابا فرنسيس كلمته معبّرا عن امتنانه للدعم الذي يقدمونه لمكاتب الكرسي الرسولي، وشكرهم في الوقت نفسه على دعهم الصامت لمبادرات عديدة تُغني، وكما قال، حياة ورسالة الكنيسة في الولايات المتحدة.

وأضاف الأب الأقدس أنه لكونها "شبكة" فإن (FADICA) Catholic Philanthropy Network هي بطبيعتها سينودسية، تعتمد على النظرة المشتركة وتفاني وتعاون العديد من الأشخاص والعائلات والمؤسسات، وطلب منهم أن يتغذى دائما روح التضامن هذا والاهتمام السخي بالآخرين من شعور الامتنان على العطايا الوفيرة التي منحنا إياها الرب، ومن قوة محبته.

وفي ختام كلمته أشار قداسة البابا فرنسيس إلى مواصلة عيش فرح السعي لإيصال محبة المسيح للآخرين، مذكّرا في هذا الصدد بما جاء في الرسالة العامة " Dilexit nos" (لقد أحبَّنا) حول قلب يسوع الأقدس.