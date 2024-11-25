البابا يستقبل ممثلي الاتحاد الإيطالي لرياضة الدراجات النارية

"يؤدي سوء فهم أو عدم تطبيق قواعد السلامة إلى تعريض سلامة السائقين وسلامة الآخرين للخطر. لذلك، فإن تخصيص الوقت للمبادرات التعليمية في هذا الصدد يُعد استثمارًا لصالح الحياة" هذا ما قاله قداسة البابا فرنسيس لممثلي الاتحاد الإيطالي لرياضة الدراجات النارية

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان ممثلي الاتحاد الإيطالي لرياضة الدراجات النارية، وللمناسبة وجّه الأب الأقدس كلمة رحّب بها بضيوفه وقال كاتحاد رياضي، تقع على عاتقكم مهمة إدارة وتنظيم رياضة الدراجات النارية داخل الأراضي الوطنية وتمثيلها على المستوى الدولي. وفي إطار تعزيز هذه النشاطات وحمايتها، أشجعكم على الالتزام بالتوعية بأهمية احترام قواعد قانون السلامة المرورية.

تابع البابا فرنسيس يقول إن نشر التوعية المرورية – الذي تنص عليه أنظمتكم الأساسية من خلال تنظيم دورات تعليمية تُعقد في المدارس – يُعتبر عملًا مشرفًا لكم. وبهذا الشكل، تُتاح لكم الفرصة لتوعية الشباب الذين يعجبون بأبطال رياضة الدراجات النارية، ولكنهم غالبًا ما يغفلون عن الأخطار التي تترتب عليها.

في الواقع، خلص البابا فرنسيس إلى القول هناك عدد كبير جدًا من ضحايا حوادث الطرق، ومن بينهم الكثير من الشباب! وفي العديد من الحالات، يؤدي سوء فهم أو عدم تطبيق قواعد السلامة إلى تعريض سلامة السائقين وسلامة الآخرين للخطر. لذلك، فإن تخصيص الوقت للمبادرات التعليمية في هذا الصدد يُعد استثمارًا لصالح الحياة. أشكركم على ما تقومون به للمساعدة والتربية في هذا السياق! أتمنى لكم كل التوفيق في نشاطاتكم، وأبارككم جميعًا. وأسألكم من فضلكم أيضًا أن تصلّوا من أجلي.