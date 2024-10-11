البابا يستقبل الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

استقبل البابا فرنسيس صباح الجمعة في الفاتيكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي والوفد المرافق وتطرق الرجلان خلال اللقاء إلى آخر التطورات الراهنة على الساحة الأوكرانية، مع صب الاهتمام على الأوضاع الإنسانية والسبل الكفيلة بإحلال سلام عادل ودائم.

في أعقاب اللقاء صدر بيان عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي جاء فيه أن الحبر الأعظم استقبل صباح اليوم الرئيس زيلينسكي والذي اجتمع لاحقا إلى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين يرافقه أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغر. أضاف البيان أن المحادثات التي تمت في أمانة سر الدولة تطرقت إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا والوضع الإنساني هناك، بالإضافة إلى السبل التي يمكن أن تضع حدا للصراع، وتفضي إلى سلام عادل ومستقر في البلاد. كما تناول الطرفان مسائل أخرى مرتبطة بالحياة الدينية في أوكرانيا.

اللقاء بين الرئيس زيلينسكي والكاردينال بارولين

اللقاء بين الرئيس زيلينسكي والبابا فرنسيس بدأ عند الساعة العاشرة إلا ربعاً واستغرق خمسا وثلاثين دقيقة، وقدم الحبر الأعظم لضيفه الأوكراني تحفة برونزية بعنوان "السلام هو زهرة هشة"، بالإضافة إلى نسخة عن رسالة السلام لهذا العام، وباقة من الوثائق البابوية وكتابين آخرين. أما الرئيس زيلينسكي فأهدى بدوره البابا لوحة زيتية تجسد مجزرة بوشا وتاريخ ماريشكا.