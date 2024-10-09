البابا: لنصلي المسبحة من أجل الذين يعانون من جنون الحرب

في المقابلة العام، ذكر البابا فرنسيس بالصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا وميانمار والسودان وطلب مجدّدًا من المؤمنين أن يصلّوا إلى العذراء مريم بواسطة الصلاة المريمية في هذا الشهر المخصص لها.

في مقابلته العامة مع المؤمنين، جدد البابا فرنسيس دعوته للصلاة من أجل إنهاء جميع الصراعات في العالم. فبعد أن طلب يوم الأحد الماضي، في بازيليك القديسة مريم الكبرى، شفاعة العذراء مريم " Salus Populi Romani"، من خلال تلاوة صلاة مسبحة الوردية، من أجل التماس السلام، طلب الأب الأقدس من ساحة القديس بطرس، قبل اختتام المقابلة العامة، من المؤمنين "أن يعززوا" هذه "الصلاة المريمية التقليدية" في هذا الشهر المخصص لها. قال البابا أحثكم جميعًا على تلاوة صلاة مسبحة الوردية كل يوم، مستسلمين بثقة بين يدي مريم. إليها، هي الأم الحنونة، نوكل آلام السكان الذين يعانون من جنون الحرب ورغبتهم في السلام؛ ولاسيما في أوكرانيا المعذبة، وفلسطين، وإسرائيل، وميانمار، والسودان.



