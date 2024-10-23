البابا فرنسيس للشباب: لا تتوقفوا أبداً، سيروا قدمًا بفرح وشجاعة

سجل أحد الأعضاء الأصغر سناً في السينودس رسالة فيديو للبابا موجهة إلى الشباب في العالم. تم عرضها خلال المؤتمر الصحفي في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، ونشرتها أمانة السينودس العامة عبر الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي. يشجع فيها البابا الأجيال الجديدة على "السير دائماً" وعدم التوقف، لكي لا يصبحوا مثل الماء الذي "إذا توقف، يكون أول ما يفسد".

"أيها الشباب الأعزاء، أحد أهم الأشياء هو السير قدماً...". بهذه الكلمات تبدأ رسالة الفيديو التي سجلها البابا فرنسيس لجميع شباب العالم في إطار أعمال الدورة الثانية من السينودس حول السينودسيّة. ولكي يشجع الشباب على المضي قدماً، وكما قال في مناسبات عديدة، على عدم التوقف، استخدم البابا استعارة الماء. "عندما يسير الشاب يكون كل شيء على ما يرام، ولكن عندما يتوقف... هو يشبه الماء. عندما يسير الماء يكون جيداً، ولكن عندما يتوقف... ينتهي الأمر بشكل سيئ، يصبح سيئًا مع الكثير من الحشرات بداخله"، قال البابا في الفيديو القصير الذي سجله أحد أصغر أعضاء السينودس خلال الاستراحة بين الجلسات العامة. وقد تم عرض الفيديو اليوم، ٢٣ تشرين الأول أكتوبر، خلال المؤتمر الصحفي في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي وتم نشره عبر موقع وشبكات التواصل الاجتماعي للأمانة العامة للسينودس. "إنَّ الماء الراكد هو أول ما يفسد. والشاب المتعب هو أول من يفسد"، قال البابا فرنسيس، "تقدموا، استمروا في السير. وانظروا إلى الأمام بشجاعة وفرح". ومن هنا جاء الطلب المعتاد: "أحييكم. صلوا من أجلي".