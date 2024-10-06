البابا فرنسيس يوجه رسالة فيديو إلى شباب أبرشية مدريد

بمناسبة لقاء في ضوء الاستعداد ليوبيل ٢٠٢٥

وجه قداسة البابا فرنسيس رسالة – فيديو إلى شباب أبرشية مدريد بمناسبة لقاء" Madrid Live Meeting 2024" عُقد مساء أمس السبت الخامس من تشرين الأول أكتوبر ذلك في ضوء الاستعداد للاحتفال بيوبيل ٢٠٢٥. وتمحور اللقاء حول شعار "كونوا في الرجاء فرحين". وقد استهل البابا فرنسيس رسالته إلى شباب أبرشية مدريد معبّرا عن قربه منهم ودعاهم إلى التحلي بالشجاعة والمضي قدمًا، وإلى الحوار مع المسنين وذكّر في هذا الصدد بأن المسنين هم حكمة شعب، وتابع رسالته حاثا الشباب على الاصغاء إلى المسنين والتمسك بالجذور، وقال تحلّوا بالشجاعة ولا تفقدوا الفرح. وفي ختام رسالة - الفيديو الموجهة إلى شباب أبرشية مدريد بمناسبة لقاء عُقد في ضوء الاستعداد للاحتفال بيوبيل ٢٠٢٥، طلب قداسة البابا فرنسيس ألا ينسوا أن يصلّوا من أجله.