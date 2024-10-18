البابا فرنسيس يستقبل رئيس جمهورية ليبيريا

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الجمعة في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس جمهورية ليبيريا السيد جوزيف نيوما بواكاي الذي التقى لاحقًا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغير.

جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي وليبيريا، وإلى التعاون مع الكنيسة الكاثوليكية في مجال التعليم والصحة، وتم التوقف عند بعض جوانب الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وأضاف البيان أنه جرى أيضا خلال المحادثات تبادل للآراء حول الوضع الدولي، مع إشارة خاصة إلى الوضع الإقليمي وظاهرة الهجرة.