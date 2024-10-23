البابا فرنسيس يبرق معزيا بوفاة الكاردينال الإيطالي اوجينيو دال كورسو

توفي يوم الأحد الماضي العشرين من تشرين الأول أكتوبر الكاردينال الإيطالي اوجينيو دال كورسو، عن عمر خمسة وثمانين عاما.

أبرق قداسة البابا فرنسيس إلى أسقف أبرشية فيرونا في إيطاليا المطران دومينيكو بومبيلي معزيًا بوفاة الكاردينال اوجينيو دال كورسو من رهبانية خدام العناية الإلهية الفقراء، يوم الأحد الماضي العشرين من تشرين الأول أكتوبر عن عمر خمسة وثمانين عاما. وذكّر الأب الأقدس في برقية التعزية بأنه كان مرسلاً في الأرجنتين، وفي أنغولا حيث عُين أسقف أبرشية سوريمو، ثم أسقف أبرشية بينغويلا، وأشار إلى أنه خدم الرب والكنيسة من خلال الاهتمام بشكل خاص بالأشخاص الأشد ضعفًا، شاهدا على محبة المسيح.

الكاردينال اوجينيو دال كورسو من مواليد السادس عشر من أيار مايو عام ١٩٣٩ في لوغو دي فالبانتينا دي غريدزانا في إيطاليا. من رهبانية خدام العناية الإلهية الفقراء (التي أسسها القديس جوفانّي كالابريا). نال السيامة الكهنوتية في السابع من تموز يوليو ١٩٦٣ في فيرونا. في الخامس عشر من كانون الأول ديسمبر عام ١٩٩٥، عيّنه البابا يوحنا بولس الثاني أسقفا معاونًا على أبرشية سوريمو في أنغولا، ونال السيامة الأسقفية في الثالث من آذار مارس عام ١٩٧٦. وفي الخامس عشر من كانون الثاني يناير عام ١٩٩٧، أصبح أسقف أبرشية سوريمو. وفي الثامن عشر من شباط فبراير عام ٢٠٠٨، عيّنه البابا بندكتس السادس عشر أسقف أبرشية بنغويلا في أنغولا. وبعد عشر سنوات، وتحديدا في السادس والعشرين من آذار مارس ٢٠١٨، قدّم استقالته لبلوغه السن القانونية.

عيّنه قداسة البابا فرنسيس كاردينالا في كونسيستوار الخامس من تشرين الأول أكتوبر عام ٢٠١٩.