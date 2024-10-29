البابا فرنسيس يبرق معزيا بوفاة الكاردينال الإيطالي ريناتو رافايلي مارتينو

توفي يوم الاثنين الثامن والعشرين من تشرين الأول أكتوبر ٢٠٢٤ في روما عن عمر واحد وتسعين عاما، الكاردينال ريناتو رافايلي مارتينو الرئيس الفخري للمجلس البابوي عدالة وسلام، وللمجلس البابوي لرعوية المهاجرين والمتنقلين.

أبرق قداسة البابا فرنسيس معزيًا بوفاة الكاردينال الإيطالي ريناتو رافايلي مارتينو، الرئيس الفخري للمجلس البابوي عدالة وسلام، وللمجلس البابوي لرعوية المهاجرين والمتنقلين، ذلك يوم أمس الاثنين الثامن والعشرين من تشرين الأول أكتوبر في روما. وتم توجيه البرقية إلى شقيق الكاردينال الراحل السيد مارتشيللو مارتينو. قدّم البابا فرنسيس تعازيه إلى شقيق وأقارب الكاردينال الراحل وإلى أبرشية ساليرنو – كامبانيا – اتشيرنو، وقال أذكرُ بامتنان تعاونه الطويل مع أسلافي، كسفير بابوي في بعض الدول الآسيوية، وخصوصا لدى منظمة الأمم المتحدة، وكرئيس للمجلس البابوي عدالة وسلام.

الكاردينال ريناتو رافايلي مارتينو من مواليد ساليرنو في إيطاليا في الثالث والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام ١٩٣٢. نال السيامة الكهنوتية في العشرين من حزيران يونيو عام ١٩٥٧. في الأول من تموز يوليو عام ١٩٦٢، بدأ العمل في خدمة الكرسي الرسولي الدبلوماسية. نال السيامة الأسقفية في الرابع عشر من كانون الأول ديسمبر عام ١٩٨٠. وفي العام ١٩٨٦، عُين مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وبعد ستة عشر عاما، وتحديدا في الأول من تشرين الأول أكتوبر ٢٠٠٢، عيّنه البابا يوحنا بولس الثاني رئيس المجلس البابوي عدالة وسلام. وفي الذكرى الأربعين للرسالة العامة للبابا يوحنا الثالث والعشرون "السلام على الأرض"، في العام ٢٠٠٣، شارك في العديد من اللقاءات والمؤتمرات حول آنية وأهمية هذه الرسالة العامة. وفي الخامس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام ٢٠٠٤، نشر المجلس البابوي عدالة وسلام برئاسة الكاردينال ريناتو رافايلي مارتينو ملخّص العقيدة الاجتماعية للكنيسة. وفي آذار مارس عام ٢٠٠٥، نظم المجلس البابوي عدالة وسلام بالتعاون مع العديد من الجامعات الكاثوليكية مؤتمرا دوليا في الفاتيكان لمناسبة الذكرى الأربعين للدستور الرعوي "فرح ورجاء". أصبح في الرابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام ٢٠٠٩ الرئيس الفخري للمجلس البابوي عدالة وسلام. وكان أيضا رئيس المجلس البابوي لرعوية المهاجرين والمتنقلين، ذلك من الحادي عشر من آذار مارس عام ٢٠٠٦ وحتى الثامن والعشرين من شباط فبراير عام ٢٠٠٩. عيّنه البابا يوحنا بولس الثاني كاردينالا في كونسيستوار الحادي والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام ٢٠٠٣.

هذا ومع وفاة الكاردينال ريناتو رافايلي مارتينو أصبح مجمع الكرادلة مؤلفا من ٢٣٣ كاردينالا من بينهم ١٢١ كاردينالا ناخبا.