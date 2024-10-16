البابا فرنسيس يوجه رسالة بمناسبة مبادرة في الذكرى المئوية الثامنة لـ "نشيد المخلوقات"

نظمت سفارة إيطاليا لدى الكرسي الرسولي بالتعاون مع "رواق الأمم" مبادرة في الذكرى المئوية الثامنة لـ "نشيد المخلوقات" للقديس فرنسيس الأسيزي، وذلك أيضا بمناسبة الأسبوع الرابع والعشرين للغة الإيطالية في العالم.

وجه قداسة البابا فرنسيس يوم الثلاثاء الخامس عشر من تشرين الأول أكتوبر رسالة إلى سفير إيطاليا لدى الكرسي الرسولي السيد فرنشيسكو دي نيتّو بمناسبة تنظيم السفارة بالتعاون مع "رواق الأمم" لقاء في الذكرى المئوية الثامنة لـ "نشيد المخلوقات" للقديس فرنسيس الأسيزي. حملت الرسالة توقيع الكاردينال بييترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان. وقد أعرب البابا فرنسيس عن سروره بهذه المبادرة محييا المشاركين فيها، وسلط الضوء على العناية بالخليقة، وذكّر بوجود تعليم كبير في تلك الصلاة التي ومنذ ثمانية قرون لم تتوقف أبدا عن الخفقان، وقد ألّفها القديس فرنسيس الأسيزي في نهاية حياته، ويسبّح فيها الله على كل شيء، على كل عطايا الخليقة، وأيضا على الموت الذي دعاه بشجاعة "أخًا". وفي ختام رسالته، حث البابا فرنسيس على أهمية أن نكون أدوات رجاء وفرح في المجتمع الحالي المطبوع بتحديات كثيرة، وأكد قربه بالصلاة، مانحا بركته الرسولية.