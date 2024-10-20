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البابا فرنسيس: لتساعدنا العذراء مريم لكي نكون شهودًا شجعانًا وفرحين للإنجيل البابا فرنسيس: لتساعدنا العذراء مريم لكي نكون شهودًا شجعانًا وفرحين للإنجيل  (Vatican Media)
البابا

البابا فرنسيس: لتساعدنا العذراء مريم لكي نكون شهودًا شجعانًا وفرحين للإنجيل

في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يذكر باليوم الإرسالي العالمي وبدعوة كل مسيحي مدعو للمشاركة في هذه الرسالة العالمية

في ختام الذبيحة الإلهية وقبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ألقى البابا فرنسيس كلمة قال فيها قبل اختتام هذا الاحتفال الإفخارستي، أشكركم جميعًا أنتم الذين جئتم لتكريم القديسين الجدد. أحيي الكرادلة والأساقفة والكهنة والمكرسين، ولاسيما الإخوة الأصاغر والمؤمنين الموارنة، ومرسلي ومرسلات سيّدة العزاء، وراهبات العائلة المقدسة الصغيرات وخادمات الروح القدس، وكذلك مجموعات الحجاج الآخرين الذين أتوا من أماكن مختلفة. أتوجه بتحية احترام إلى رئيس الجمهورية الإيطالية والوفود الرسمية الأخرى والسلطات المدنية. كما أحيي المجموعة الكبيرة من الحجاج الأوغنديين، مع نائب رئيس البلاد، الذين أتوا بمناسبة ذكرى ستين عامًا على إعلان قداسة شهداء أوغندا.

تابع الأب الأقدس يقول إن شهادة القديس جوزيف ألمانو تذكّرنا بالاهتمام الضروري بالسكان الأكثر هشاشة وضعفًا. أفكّر بشكل خاص بشعب اليانومامي، في غابات الأمازون في البرازيل، الذي حصلت بين أفراده المعجزة المرتبطة بتقديس اليوم. أناشد السلطات السياسية والمدنية لضمان حماية هذه الشعوب وحماية حقوقهم الأساسية ضد جميع أشكال الاستغلال لكرامتهم وأراضيهم.

أضاف الحبر الأعظم يقول نحتفل اليوم باليوم العالمي الإرسالي الذي يذكرنا موضوعه – "اذهبوا وادعوا الجميع إلى الوليمة"، بأن الإعلان الإرسالي هو أن نحمل للجميع دعوة اللقاء الاحتفالي مع الرب الذي يحبنا ويريدنا أن نشاركه في فرحه. وكما يعلمنا القديسون الجدد: "كل مسيحي مدعو للمشاركة في هذه الرسالة العالمية بشهادته الإنجيلية الخاصة في جميع السياقات". لنعضد، بصلواتنا ومساعدتنا، جميع المرسلين الذين غالبًا ما يحملون بتضحيات كبيرة إعلان الإنجيل المنير إلى جميع أنحاء الأرض.

وخلص البابا فرنسيس إلى القول لنواصل الصلاة من أجل الشعوب التي تتألم بسبب الحرب - فلسطين المعذبة وإسرائيل ولبنان وأوكرانيا المعذبة والسودان وميانمار وغيرها - ولنلتمس للجميع عطية السلام. ولتساعدنا العذراء مريم لكي نكون مثلها ومثل القديسين شهودًا شجعانًا وفرحين للإنجيل.

20 أكتوبر 2024, 13:20

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.