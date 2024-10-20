البابا فرنسيس: لتساعدنا العذراء مريم لكي نكون شهودًا شجعانًا وفرحين للإنجيل

في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يذكر باليوم الإرسالي العالمي وبدعوة كل مسيحي مدعو للمشاركة في هذه الرسالة العالمية

في ختام الذبيحة الإلهية وقبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ألقى البابا فرنسيس كلمة قال فيها قبل اختتام هذا الاحتفال الإفخارستي، أشكركم جميعًا أنتم الذين جئتم لتكريم القديسين الجدد. أحيي الكرادلة والأساقفة والكهنة والمكرسين، ولاسيما الإخوة الأصاغر والمؤمنين الموارنة، ومرسلي ومرسلات سيّدة العزاء، وراهبات العائلة المقدسة الصغيرات وخادمات الروح القدس، وكذلك مجموعات الحجاج الآخرين الذين أتوا من أماكن مختلفة. أتوجه بتحية احترام إلى رئيس الجمهورية الإيطالية والوفود الرسمية الأخرى والسلطات المدنية. كما أحيي المجموعة الكبيرة من الحجاج الأوغنديين، مع نائب رئيس البلاد، الذين أتوا بمناسبة ذكرى ستين عامًا على إعلان قداسة شهداء أوغندا.

تابع الأب الأقدس يقول إن شهادة القديس جوزيف ألمانو تذكّرنا بالاهتمام الضروري بالسكان الأكثر هشاشة وضعفًا. أفكّر بشكل خاص بشعب اليانومامي، في غابات الأمازون في البرازيل، الذي حصلت بين أفراده المعجزة المرتبطة بتقديس اليوم. أناشد السلطات السياسية والمدنية لضمان حماية هذه الشعوب وحماية حقوقهم الأساسية ضد جميع أشكال الاستغلال لكرامتهم وأراضيهم.

أضاف الحبر الأعظم يقول نحتفل اليوم باليوم العالمي الإرسالي الذي يذكرنا موضوعه – "اذهبوا وادعوا الجميع إلى الوليمة"، بأن الإعلان الإرسالي هو أن نحمل للجميع دعوة اللقاء الاحتفالي مع الرب الذي يحبنا ويريدنا أن نشاركه في فرحه. وكما يعلمنا القديسون الجدد: "كل مسيحي مدعو للمشاركة في هذه الرسالة العالمية بشهادته الإنجيلية الخاصة في جميع السياقات". لنعضد، بصلواتنا ومساعدتنا، جميع المرسلين الذين غالبًا ما يحملون بتضحيات كبيرة إعلان الإنجيل المنير إلى جميع أنحاء الأرض.

وخلص البابا فرنسيس إلى القول لنواصل الصلاة من أجل الشعوب التي تتألم بسبب الحرب - فلسطين المعذبة وإسرائيل ولبنان وأوكرانيا المعذبة والسودان وميانمار وغيرها - ولنلتمس للجميع عطية السلام. ولتساعدنا العذراء مريم لكي نكون مثلها ومثل القديسين شهودًا شجعانًا وفرحين للإنجيل.