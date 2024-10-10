البابا فرنسيس يستقبل وفد الاتحاد النمساوي لرياضة التزلج على الثلج

قيم الرياضة وضرورة إنمائها، هذا ما تحدث عنه البابا فرنسيس خلال استقباله اليوم الخميس وفد الاتحاد النمساوي لرياضة التزلج على الثلج.

استقبل البابا فرنسيس اليوم الخميس وفد الاتحاد النمساوي لرياضة التزلج على الثلج وذلك لمناسبة البطولة العالمية لهذه الرياضة التي ستُعقد سنة ٢٠٢٥ في النمسا. وعقب ترحيبه بضيوفه توقف الأب الأقدس عند تميز بلدهم، النمسا، بجبال ضخمة توفر فرصا كبيرة لممارسي الرياضات الجبلية. كما وعاد في حديثه إلى تأسيس الاتحاد النمساوي سنة ١٩٠٥من أجل دعم نشاطات التزلج المختلفة على الصعيد الوطني، وفي المقام الأول دعم الرياضيين في المسابقات رفيعة المستوى. ثم شجع قداسة البابا الحضور على أن يُنَموا في نشاطهم دائما القيم المرتبطة بالرياضة مثل المثابرة والصدق، الصداقة والتضامن، فهكذا يمكنكم أن تقدموا إسهامكم من أجل عالم أكثر أخوّة وكي تنشدوا وسط روائع بلدكم الطبيعية أنشودة تسبيح الخالق، قال قداسته.

ثم ختم البابا فرنسيس كلمته إلى وفد الاتحاد النمساوي لرياضة التزلج على الثلج متضرعا كي يرافقهم الرب دائما وكي يحرسهم الملائكة من كل خطر، كما وأكد قداسته صلاته من أجلهم سائلا إياهم أن يُصلوا من أجله.