عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يطالب بوقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات ويؤكد ضرورة الصلاة من أجل السلام

وقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات، هذا ما طالب به البابا فرنسيس اليوم الأحد عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي مذكرا بمبادرات الصلاة والصوم الضرورية من أجل السلام.

عقب تلاوته صلاة التبشير الملائكي أراد قداسة البابا فرنسيس التذكير بمرور سنة غدا على هجوم ٧ تشرين الأول أكتوبر معربا عن قربه من شعب إسرائيل ومطالبا بالإفراج الفوري عن الرهائن. وتابع البابا أن الشرق الأوسط يتعرض منذ ذلك اليوم لمعاناة تزداد حدة حيث هناك عمليات عسكرية مدمرة تواصل ضرب الشعب الفلسطيني. وأشار قداسته إلى ما وصفها بالمعاناة الكبيرة لهذا الشعب في غزة وغيرها من مناطق مسلطا الضوء على أننا نتحدث عن مدنيين أبرياء، عن اشخاص يجب أن يحصلوا على كل المساعدات الممكنة.

طالب قداسة البابا بالتالي بوقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك في لبنان، كما وأكد الصلاة من أجل الشعب اللبناني وخاصة سكان الجنوب الذي يضطرون إلى ترك بلداتهم. وجه البابا من جهة أخرى نداءً إلى الجماعة الدولية من أجل إنهاء دوامة الانتقام وكي لا تتكرر هجمات مثل تلك التي قامت بها إيران قبل أيام، وذلك تحسبا من إسقاط المنطقة في حرب أكبر. وأكد البابا حق جميع البلدان في العيش في سلام وأمن وألا تتعرض أراضيها للهجوم أو الغزو، كما ويجب احترام سيادة الدول وضمان الحوار والسلام بدلا من الكراهية والحرب.

هذا وأكد البابا فرنسيس الحادة الضرورية بشكل أكبر إلى الصلاة مذكرا بتوجهه بعد ظهر اليوم إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى في روما لتلاوة صلاة مسبحة الوردية وطلب شفاعة أم الله. كما وذكَّر قداسته بيوم الصلاة والصوم من أجل السلام في العالم غدا ٧ تشرين الأول أكتوبر.