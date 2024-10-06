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2024.10.06 Angelus
البابا

البابا فرنسيس يتلو صلاة التبشير الملائكي ويتحدث انطلاقا من إنجيل اليوم عن المحبة الزوجية

كانت المحبة الزوجية والهبة المتبادلة التي يجب أن تكون بداية حياة جديدة وتستمر مدى الحياة محور كلمة البابا فرنسيس اليوم الأحد إلى المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس وذلك قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي.

تلا قداسة البابا فرنسيس ظهر اليوم الأحد ٦ تشرين الأول أكتوبر صلاة التبشير الملائكي. وفي حديثه إلى المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس قبل تلاوة الصلاة انطلق الأب الأقدس من قراءة اليوم من إنجيل القديس مرقس والذي يتحدث فيه يسوع عن المحبة الزوجية. وذكَّر البابا في البداية بأنه وكما في حالات كثيرة أخرى وجَّه الفريسيون إلى يسوع سؤالا حول موضوع حساس، طلاق الزوج لزوجته، وذلك في محاولة منهم لإحراجه وإدخاله في مجادلة، إلا أن يسوع قد استغل هذه الفرصة للفت انتباههم إلى موضوع أكثر أهمية، قيمة المحبة بين الرجل والمرأة.

وتابع الأب الأقدس مشيرا إلى أن أوضاع المرأة في الزواج في تلم الفترة كانت أسوأ مقارنةً بالرجل، حيث كان بإمكان الزوج طرد زوجته ونبذها حتى لأسباب تافهة، وكان هذا يبرَر بتفسيرات تشريعية للنصوص المقدسة. ولهذا، واصل البابا فرنسيس، عاد الرب بمحادثيه إلى متطلبات المحبة، فذكَّرهم بأن المرأة والرجل قد أرادهما الخالق متساويَين في الكرامة ومكملَين أحدهما للآخر في الاختلاف ليكونا عونا أحدهما للآخر وأيضا رفيقا وتحفيزا للنمو. وتوقف الأب الأقدس في حديثه عند تأكيد يسوع على أن هذا الرباط بين الرجل والمرأة كاملا وبداية حياة جديدة تستمر، لا ما دامت الأمور تسير بل دائما، ليعيشا متحدَين، جسدا واحدا. وتابع البابا فرنسيس أن هذا يتطلب بالطبع الأمانة والاحترام والصدق والبساطة، وأيضا الاستعداد للنقاش عند الضرورة ولكن مع الاستعداد في كل الأحول للمغفرة والتصالح، وشدد قداسته على ضرورة ألا ينهي زوجان يومهما في حال كانت هناك مشاجرات بدون مصالحة. كما وأراد الأب الأقدس التشديد على جانب لا يجوز نسيانه، ألا وهو أنه من الأساسي بالنسبة للزوجين أن يكونا منفتحَين على عطية الحياة، أي الأبناء الذين هم أجمل ثمار المحبة وأكبر بركات الله وينبوع فرح ورجاء لكل بيت وللمجتمع بكامله.

تحدث البابا فرنسيس بعد ذلك عن أن الحب له متطلبات إلا أنه جميل، وكلما انخرطنا فيه كلما اكتشفنا فيه السعادة الحقيقية. ومن هذا المنطلق دعا قداسته الجميع إلى التساؤل: كيف هو حبي، هل يطبعه الوفاء والسخاء؟ كيف هي عائلاتنا؟ هل هي منفتحة على الحياة، على عطية الأبناء؟ ثم ختم البابا فرنسيس كلمته إلى المؤمنين والحجاج قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي متضرعا كي تساعد مريم العذراء المتزوجين المسيحيين.  

06 أكتوبر 2024, 12:42

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.