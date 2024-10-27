البابا فرنسيس: لنواصل الصلاة من أجل السلام!

في تحيته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يدعو لاحترام حياة وكرامة الأشخاص والشعوب وسلامة الهيكليات المدنية وأماكن العبادة خلال النزاعات المسلحة وفقًا للقانون الدولي الإنساني

بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا الأب الأقدس المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد اختتمنا اليوم سينودس الأساقفة. لنصلِّ لكي يسير قدمًا كل ما قمنا به هذا الشهر من أجل خير الكنيسة.

تابع البابا فرنسيس يقول لقد صادف يوم ٢٢ تشرين الأول أكتوبر الذكرى الخمسين لإنشاء القديس بولس السادس للجنة العلاقات الدينية مع اليهودية، وغدًا سيبدأ عام الذكرى الستين لإعلان "في عصرنا" الصادر عن المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني. أشجع الذين يلتزمون في الحوار والسلام على المستوى المحلي، لا سيما في هذه الأوقات التي تشهد آلامًا وتوترات كبيرة.

أضاف الأب الأقدس يقول سيفتتح غدًا مؤتمر دولي هام للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف، بعد مرور ٧٥ عامًا على اتفاقيات جنيف. ليوقظ هذا الحدث الضمائر لكي يتمَّ احترام حياة وكرامة الأشخاص والشعوب وسلامة الهيكليات المدنية وأماكن العبادة خلال النزاعات المسلحة وفقًا للقانون الدولي الإنساني. إنه لأمر محزن أن نرى كيف يتم تدمير المستشفيات والمدارس في بعض الأماكن خلال الحرب.

تابع الحبر الأعظم يقول أضم صوتي إلى كنيسة سان كريستوبال دي لاس كاساس الحبيبة، في ولاية تشياباس المكسيكية، التي تنعي الكاهن مارسيلو بيريز بيريز، الذي قُتل يوم الأحد الماضي. خادم غيور للإنجيل وشعب الله الأمين. لتكن تضحيته، على غرار تضحيات الكهنة الآخرين الذين قُتلوا بسبب أمانتهم للخدمة، بذرة سلام وحياة مسيحية.

وخلص البابا فرنسيس إلى القول أنا قريب من شعب الفيليبين الذي ضربه إعصار قوي. ليحفظ الرب هذا الشعب المليء بالإيمان. ولنواصل الصلاة من أجل السلام ولاسيما في أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل ولبنان لكي يوضع حد للتصعيد ويوضع في المقام الأول احترام الحياة البشرية التي هي مقدسة. إن أول الضحايا هناك هم من بين السكان المدنيين: نحن نرى ذلك كل يوم. الكثير من الضحايا الأبرياء! نرى صور الأطفال الذين يُقتلون كل يوم! الكثير من الأطفال! لنصلِّ من أجل السلام. أتمنى للجميع أحدًا طيبًا. ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.