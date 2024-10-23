البابا فرنسيس: فلسطين تتعرض إلى هجمات غير إنسانية

خلال دعوته إلى الصلاة معا من أجل السلام في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين اليوم الأربعاء ٢٣ تشرين الأول أكتوبر أشار البابا فرنسيس إلى الحروب في مناطق مختلفة وتوقف عند فلسطين التي تتعرض إلى هجمات غير إنسانية حسبما ذكر قداسته.

عقب اختتام تعليمه الأسبوعي اليوم وتحيته المؤمنين والحجاج دعا البابا فرنسيس إلى الصلاة من أجل السلام. وقال قداسته إنه قد اطَّلع صباح اليوم على بيانات تشير إلى أعداد الموتى في أوكرانيا بسبب الحرب ووصف هذه الأعداد بالرهيبة. ثم ذكَّر بأهوال الحرب وبكونها دائما هزيمة منذ البداية، ودعا بالتالي إلى رفع الصلاة إلى رب السلام كي يهب الجميع السلام.

وتحدث الأب الأقدس في سياق تشديده على ضرورة عدم نسيان البلدان والشعوب المتألمة بسبب الحرب عن كون فلسطين تتعرض لهجمات غير إنسانية. كما وتحدث البابا فرنسيس من جهة أخرى عما وصفها بأرقام يجب أن تثير ذعرنا، وذلك في إشارة إلى أن الاستثمارات التي تأتي بأكبر المكاسب هي تلك المستخدمة في صناعة الأسلحة، أي الكسب من خلال الموت، ثم ختم داعيا الجميع إلى الصلاة معا من أجل السلام.