البابا يبرق معزيا بوفاة والدة الكاردينال بارولين

كتب الحبر الأعظم في البرقية أنه تلقى نبأ وفاة والدة الكاردينال بارولين، السيدة آدا، مضيفاً أنه يشارك العائلة حدادها، ومعرباً عن قربه من ذوي الراحلة خلال المرحلة المؤلمة التي يمرون بها. وأوكل فرنسيس نفس الراحلة إلى رحمة الله الآب، واهب الحياة، سائلاً الله أن يقبلها في مساكنه الأبدية. كما سأل الرب العلي أن يعزي من يبكون الفقيدة بواسطة الإيمان بالمسيح القائم من الموت. ومنح الجميع فيض بركاته الرسولية.