البابا يختتم زيارته الرسولية إلى آسيا وأوقيانيا

يعود البابا إلى الفاتيكان بعد ١٢ يوما من زيارته الرسولية إلى إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة. من المتوقع الوصول إلى مطار روما فيوميتشينو في فترة ما بعد الظهر

في نهاية اللقاء بين الأديان مع الشباب في الـ Catholic Junior College، وصل البابا بالسيارة إلى مطار "شانغي" الدولي حيث أقيمت مراسم الوداع من سنغافورة. ولدى وصوله، كان في استقبال البابا وزير الثقافة والجماعة والشباب إدوين تونغ. وبعد أن حيا الوفد المحلي والوفد السنغافوري، عند الساعة الثانية عشرة وخمس وعشرين دقيقة ظهراً، استقل الطائرة عائداً إلى إيطاليا. ومن المقرر أن يصل إلى مطار فيوميتشينو عند الساعة السادسة وخمس وعشرين دقيقة مساءً. وفور مغادرته سنغافورة، أرسل البابا فرانسيس برقية إلى رئيس الجمهورية، ثارمان شانموغاراتنام، جاء فيها: "إذ أعود إلى روما وفي ختام زيارتي الرسولية، أود أن أعرب عن شعور عميق بالامتنان لفخامتكم، وللسلطات والمواطنين في سنغافورة على الاستقبال الحار وكرم الضيافة الذي لقيته خلال زيارتي. وإذ أؤكد لكم صلواتي من أجل السلام والوحدة ورفاهية الأمة، أستمطر على جميع السنغافوريين وفرة البركات الإلهية".