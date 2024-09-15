البابا فرنسيس يوجه رسالة إلى المشاركين في الحج الوطني للعائلات من أجل العائلة إلى مزاري لوريتو وبومباي
حيّا قداسة البابا فرنسيس المشاركين في "الحج الوطني السابع عشر للعائلات من أجل العائلة" إلى مزارَي لوريتو وبومباي والذي تنظمه حركة التجدد بالروح القدس، وعبّر عن قربه الروحي، وعن سروره بلحظة الصلاة الجماعية هذه التي يشارك فيها سنويا، الوالدون والأبناء والأجداد، وتؤازرهم في المسيرة بقوة الإيمان. وإذ يوكل إلى النظرة الحنونة لمريم العذراء العائلات الكثيرة التي تعاني من المصاعب؛ وتلك التي تعيش في مناطق الحرب أو تعاني من الفقر المدقع، يتحد البابا فرنسيس مع المشاركين في الحج الوطني في ابتهال عطية الروح القدس كي تتمكن العائلات المسيحية في إيطاليا وأوروبا والعالم من أن تكون أدوات سلام من خلال الشهادة لجمال الحياة المشتركة. وفي ختام رسالته بمناسبة "الحج الوطني السابع عشر للعائلات من أجل العائلة" إلى مزارَي لوريتو وبومباي، منح قداسة البابا فرنسيس الجميع بركته الرسولية.