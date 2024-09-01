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البابا فرنسيس، صلاة التبشير الملائكي ١ أيلول سبتمبر ٢٠٢٤ البابا فرنسيس، صلاة التبشير الملائكي ١ أيلول سبتمبر ٢٠٢٤  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
البابا

البابا فرنسيس يتلو صلاة التبشير الملائكي ويُذكِّر بدعوة يسوع إلى الطهارة النابعة من الداخل لا من الطقوس الخارجية

انطلاقا من قراءة اليوم توقف قداسة البابا فرنسيس اليوم الأحد في حديثه إلى المؤمنين قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي عند مفهوم الطهارة وما يُنجس الإنسان.

تلا قداسة البابا فرنسيس ظهر اليوم الأحد الأول من أيلول سبتمبر صلاة التبشير الملائكي. وفي كلمته إلى المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس انطلق الأب الأقدس من قراءة اليوم من إنجيل القديس مرقس والتي تنقل حديث يسوع عما هو طاهر وما هو نجس. وأضاف البابا أن هذا كان موضوعا يُهتم به كثيرا في تلك الفترة وكان يُربط باحترام الطقوس وقواعد التصرف لتفادي كل ما أو مَن يُعتبر نجسا، وقد كان هذا ما يشبه الهوس بالنسبة لرجال الدين في تلك الحقبة، قال قداسته.

وتوقف الأب الأقدس عند لوم الفريسيين والكتبة ليسوع لأنه يسمح لتلاميذه بتناول الطعام بأيد نجسة أَي غير مغسولة. وهكذا تحدث إليهم يسوع داعيا إياهم إلى التأمل حول معنى الطهارة حيث قال إنها لا ترتبط بطقوس خارجية بل في المقام الأول بالاستعداد الداخلي. ولكي يكون الشخص طاهرا لا جدوى من غسل الأيادي مرات كثيرة إن كان يغذي في أعماق قلبه مشاعر شريرة مثل الطمع والحسد والكبرياء أو مقاصد سيئة مثل الخبث والسرقة والخيانة والشتم (راجع مرقس ٧، ٢١ـ٢٢). وقال الأب الأقدس إن يسوع يلفت الانتباه إلى أن مجرد تطبيق الطقوس لا يجعل الإنسان يكبر في الخير، بل وقد يجعله في بعض الحالات لا ينتبه إلى، أو حتى يبرر، اختيارات وتصرفات، سواء له أو للآخرين، تتناقض مع المحبة وتجرح النفوس وتغلق القلوب.

وتابع البابا فرنسيس مشيرا إلى كون هذا أمرا هاما بالنسبة لنا نحن أيضا، فقال على سبيل المثال إنه لا يمكن الخروج من القداس الإلهي للتوقف في مدخل الكنيسة للنميمة وقول أشياء كريهة تفتقد إلى الرحمة حول كل شيء، وسلط قداسته الضوء بالتالي على الثرثرة التي تفسد القلوب والنفوس. لا يمكن مثلا، واصل قداسة البابا، أن نصلي بخشوع بينما نعامل أحباءنا في البيت ببرود وعدم اكتراث، أو نهمل الوالدين المسنين الذين هم في حاجة إلى مساعدة ومرافقة، وذلك في إشارة إلى كلمات يسوع التي يرويها لنا إنجيل اليوم: "فقد قالَ موسى: ((أَكرِمْ أَباكَ وأُمَّكَ))، و((مَن لعَنَ أَباه أَو أُمَّه، فلْيَمُتْ مَوتاً)). وأَمَّا أَنتُم فتَقولون: إِذا قالَ أَحَدٌ لِأَبيه أَو أُمِّه: كُلُّ شيءٍ قد أُساعِدُكَ به جَعَلتُه قُرباناً، فإِنَّكم لا تَدَعونَه يُساعِدُ أَباه أَو أُمَّه أَيَّ مُساعَدة فَتنقُضونَ كلامَ الله بِسُنَّتِكمُ الَّتي تَتَناقلونَها. وهُناكَ أَشياءُ كثيرةٌ مِثلُ ذلكَ تَفعَلون))" (مرقس ٧، ١٠ـ١٣). وواصل البابا فرنسيس أن هذه حياة مزدوجة، وهو ما كان يفعل الفريسيون، أي الاهتمام بالطهارة الخارجية بدون أفعال صالحة تطبعها الرحمة إزاء الآخرين.  ثم أعطى البابا مثالا آخر فقال إنه لا يمكن أن يكون الشخص في الظاهر يتصرف بشكل صحيح مع الجميع، بل ويقوم بأعمال طوعية وببعض اللفتات الخيرية، بينما تنمو في داخله كراهية إزاء الآخرين وازدراء للفقراء والأخيرين أو أن يتصرف بشكل غير نزيه في عمله.  وقال الأب الأقدس إن من يتصرف بهذا الشكل يختزل العلاقة مع الله إلى مجرد لفتات خارجية ويظل في داخله غير متجاوب مع عمل نعمة الله المطهِّر ومنغمسا في أفكار ورسائل وتصرفات خالية من المحبة.

سلط الأب الأقدس الضوء بعد ذلك على طهارة الحياة التي نحن مدعوون إليها، فنحن مدعوون إلى الحنان والمحبة، ودعا البابا فرنسيس إلى أن يتساءل كل واحد: هل أعيش إيماني بشكل متناغم؟ أي أني أحاول أن أفعل في حياتي خارج الكنيسة ما أفعل في الكنيسة بالروح ذاتها؟ بمشاعري وكلماتي وأفعالي؟ هل أجعل ما أقوله في صلاتي ملموسا في القرب من الأخوة واحترامهم؟

ثم ختم قداسة البابا فرنسيس حديثه إلى المؤمنين والحجاج قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي متضرعا كي تساعدنا مريم، الأم الطاهرة، على أن نجعل من حياتنا، بالمحبة المحسوسة والمعاشة، تعبدا مُرضيا عند الله.

01 سبتمبر 2024, 12:44

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.