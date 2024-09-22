البابا فرنسيس: ليتمَّ الإصغاء إلى صوت الشعوب التي تطلب السلام

في كلمته بعد صلاة التبشير الملائكي، يدعونا البابا إلى الصلاة دائمًا من أجل أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل وميانمار والعديد من البلدان التي تعيش في حالة حرب. ويطالب بالتزام ملموس بأوضاع السجناء، لأنّه " يمكن لكل فرد منا أن يرتكب الأخطاء"، لكن يجب أن يكون قادرًا على "استئناف حياة صادقة بعد ذلك".

بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا الأب الأقدس المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد بلغني بألم خبر مقتل خوان أنطونيو لوبيز، مندوب كلمة الله، ومنسق العمل الراعوي الاجتماعي في أبرشية تروخيلّو والعضو المؤسس لراعوية الإيكولوجيا المتكاملة في هندوراس. أنضمُّ إلى حزن تلك الكنيسة وإلى إدانة جميع أشكال العنف. أنا قريب من جميع الذين يرون حقوقهم الأساسية تُداس، وجميع الذين يلتزمون في سبيل الخير العام استجابةً لصرخة الفقراء والأرض.

تابع البابا فرنسيس يقول أحيي المشاركين في مسيرة التوعية حول أوضاع السجناء. علينا أن نعمل لكي يكون السجناء في ظروف كريمة. يمكن لكل فرد منا أن يرتكب الأخطاء. إن السَجنَ هو لاستئناف حياة صادقة بعد ذلك.

وخلص البابا فرنسيس إلى القول أيها الإخوة والأخوات، لنواصل الصلاة من أجل السلام. للأسف، إن التوتر مرتفع جدًّا على جبهات الحرب. ليتمَّ الإصغاء إلى صوت الشعوب التي تطلب السلام. ولا ننسينَّ أوكرانيا المعذبة، وفلسطين، وإسرائيل، وميانمار، والعديد من البلدان التي تعيش في حالة حرب. لنصلِّ من أجل السلام. أتمنى للجميع يوم أحد مبارك. ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.