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البابا فرنسيس: لبنان هو رسالة، ولكنه في الوقت الحالي رسالة معذبة البابا فرنسيس: لبنان هو رسالة، ولكنه في الوقت الحالي رسالة معذبة  (ANSA)
البابا

البابا فرنسيس: لبنان هو رسالة، ولكنه في الوقت الحالي رسالة معذبة

في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يذكر باليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين ويدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة وفلسطين وإسرائيل

في ختام الذبيحة الإلهية وقبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي وجّه قداسة البابا فرنسيس كلمة قال فيها أشكر رئيس الأساقفة على كلماته الطيبة. وأعرب عن خالص امتناني لصاحبي الجلالة الملك والملكة، وكذلك لأصحاب السمو الملكي الدوق الأكبر ودوقة لوكسمبورغ الكبرى، على حضورهم والاستقبال خلال هذه الأيام. وأتوجه بالشكر إلى جميع الذين ساهموا بطرق عديدة في تنظيم هذه الزيارة؛ ولاسيما إلى المسنين والمرضى الذين قدّموا صلواتهم.

أضاف البابا فرنسيس يقول يُحتفل اليوم باليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين تحت شعار "الله يسير مع شعبه". ومن هذا البلد، بلجيكا، التي كانت ولا تزال وجهة العديد من المهاجرين، أجدد ندائي إلى أوروبا والمجتمع الدولي للنظر إلى ظاهرة الهجرة كفرصة للنمو معًا في الأخوة، وأدعو الجميع لكي يروا في كلِّ أخ وأخت من المهاجرين، وجه يسوع الذي جعل من نفسه ضيفًا وحاجًا بيننا.

تابع الأب الأقدس يقول مازلت أتابع بألم وقلق بالغ اتساع واحتدام الصراع في لبنان. لبنان هو رسالة، ولكنه في الوقت الحالي رسالة معذبة، وهذه الحرب لها آثار مدمرة على السكان: فالكثير من الأشخاص ما زالوا يموتون يومًا بعد يوم في الشرق الأوسط. لنصلِّ من أجل الضحايا، ومن أجل عائلاتهم، ولنصلِّ من أجل السلام. وأدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة وفلسطين وإسرائيل، ولكي يتم إطلاق سراح الرهائن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. ولا ننسينَّ أيضًا أوكرانيا المعذبة.

تابع البابا يقول أشكر أيضًا العديد منكم الذين أتوا من هولندا وفرنسا للمشاركة في هذا اليوم: شكرًا لكم. وفي هذه اللحظة أود أيضًا أن أعطيكم خبرًا. لدى عودتي إلى روما سأبدأ عملية إعلان تطويب الملك بودوان: لينِر مثاله كرجل إيمان الحكام. وأطلب من الأساقفة البلجيكيين أن يلتزموا بتعزيز هذه الدعوى والمضي بها قدمًا.

أضاف الحبر الأعظم يقول نتوجّه الآن إلى مريم العذراء ونتلو معًا صلاة التبشير الملائكي. هذه الصلاة، التي حظيت بشعبية كبيرة في الأجيال الماضية، تستحق أن يُعاد اكتشافها: إنها خلاصة السر المسيحي، الذي تعلمنا الكنيسة أن ندرجه في وسط الانشغالات اليومية. أسلمها لكم، ولاسيما للشباب، وأوكلكم جميعًا إلى أمنا الكلية القداسة، التي تم تصويرها هنا، بجانب المذبح، ككرسي الحكمة. نعم، نحن بحاجة إلى حكمة الإنجيل! لنطلبها غالبًا من الروح القدس. وبشفاعة مريم، لنطلب من الله عطيّة السلام لأوكرانيا المعذبة، ولفلسطين وإسرائيل، وجنوب السودان وميانمار وجميع الأراضي التي تجرحها الحرب. وخلص البابا فرنسيس إلى القول شكرا لكم جميعا! وإلى الأمام، "لنسر برجاء"!

29 سبتمبر 2024, 12:46

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.